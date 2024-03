Molusco y Burbu se sacan los trapos sucios tras años de enemistad

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” habló sin filtro con su excompañero de labores Jorge Pabón “Molusco” sobre la situación que por siete años ha provocado una fuerte enemistad entre ambos.

El esperado encuentro se dio en una entrevista para el canal de YouTube, de Molusco TV, donde la animadora le cuestionó a su excompañero que le confesó que llegó a sentir odio contra ella por muchos años luego de que esta fuera despedida en el 2018 de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) y se rompiera el programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega 106.9FM.

A lo largo de la entrevista, ambos defendieron sus puntos sobre la situación ocurrida, Burgos, continuó defendiendo que pidió unos cuatro meses de maternidad a la empresa, algo que asegura no querían cumplir. La empresa le solicitó que regresara a finales del 2017 y principios del 2018 por la situación que vivía el país tras el paso de huracán María. La animadora también reveló que tras su segundo embarazo y la situación de despido pasó por una depresión post-parto.

Molusco también aceptó que sintió aún más molestia cuando Burgos fue contratada nuevamente por SBS para ser la coanfitriona del programa El Despelote junto a Rocky The Kid tras el fallecimiento de Billy Fourquet en el 2018.

“Mi molestia no es que te ganaras la vida, mi molestia fue si te despiden porque tú no querías reportarte a trabajar en aquel momento histórico del huracán María, si te despidieron por eso. ¿Por qué me destruyes un programa para contratarte después”, expresó Molusco.

Por su parte Burbu respondió: “Yo había dicho en la empresa que yo regresaba en enero como bien dije en WAPA, tengo dos trabajos, en mis dos trabajos cuadré para llegar a la vez yo quería estar con mi bebé. El primero de diciembre ustedes querían que yo me reportara”.

La animadora también le reprochó a su excompañero radial que en varias ocasiones la humilló al aire en el programa y esta se fue de la cabina.

Por otro lado, sobre la situación ocurrida hace unos meses con Pamela Noa, Burgos, se mostró molesta con las expresiones realizada por la también locutora. En la conversación indicó que la gente se fue en su contra ya que esta nunca respondió al video realizado por Noa.

Del mismo modo, Burgos se mostró molesta con su también excompañero de labores Robert Maldonado “Fantacuca” con quien tuvo una relación de amistad por años.

“Cuando pasó lo de Pam, ese tipo ha dicho un montón de disparates ahí, eso me dolió más. Sentí que era un monigote avalado por ti”, expresó Burgos.

Al final, Molusco y Burbu anunciaron que en verano de este año tendrán un espectáculo juntos. El año pasado estos retomaron su relación luego de años de enemistad.