Lele Pons ha logrado superar un mal hábito

Lele Pons hace poco se sinceró con sus seguidores y habló de la lucha que ha estado teniendo desde hace muchos años para poder superar un mal hábito, y por fin puede decir que está ganando esa batalla.

La cantante empezó siendo conocida en las redes sociales por sus videos divertidos, que sigue compartiendo de vez en cuando, no obstante, hace poco decidió compartir una noticia sobre ella con sus seguidores.

A través de una serie de fotografías de sus manos, Lele Pons reveló que casi toda su vida se ha estado comiendo sus uñas, debido a la ansiedad y al trastorno obsesivo compulsivo que padece.

También te puede interesar:

Lele Pons y Guaynaa responden de manera contundente a los rumores de divorcio

Guaynaa confesó cómo hace para no ser infiel

Lele Pons presume transformación física con ayuda del baile

Lele Pons finalmente dejó de comerse las uñas

Lele Pons publicó hace poco en su cuenta de Instagram varias fotografías donde se puede apreciar cómo tenía las uñas, a causa de que se las comía regularmente.

“Después de 25 años de morderme las uñas debido a la ansiedad y el TOC, ¡finalmente lo dejé! Quienes tienen este mal hábito saben lo difícil que es dejarlo”, redactó la influencer en el post.

Y añadió: “Esperemos que esta publicación anime a aquellos que están luchando con este hábito a dejarlo y no sentirse tan solos. Han pasado 2 meses y hasta ahora no he superado mi objetivo”.

Pese a que apenas tiene un par de meses que no lo hace, Lele Pons se ha sentido sumamente orgullosa de no comerse las uñas, algo impensable para ella.

“Si cuidas tu salud mental y haces de tu salud mental una prioridad para superarte, superarás muchos obstáculos”, escribió la cantante, cuya foto final puede verse cómo han crecido sus uñas naturalmente desde que se las dejó de comer.

Aunque muchas personas crean que el morderse las uñas solo tiene una repercusión estética, también puede provocar que los dedos se infecten más rápido de bacterios o virus, además que daña la placa dental y provoca dolor o disfunción en la articulación temporomandibular.