Kylie Jenner incursiona en el mundo de las fragancias con “Cosmic”

La modelo y empresaria estadounidense, Kylie Jenner, anunció a través de sus redes sociales que incursionó en el mundo de las fragancias con el lanzamiento de “Cosmic”.

“COSMIC HAS LANDED 🌸☄️ shop my debut fragrance NOW on kyliecosmetics.com”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

La estrella de telerrealidad reveló que la fragancia ofrece un aroma dulce y floral, perfecto para cualquier momento del día o de la noche.

Según explicó, la magia de la fragancia reside en su combinación de notas aromáticas. Desde el exquisito aroma del jazmín hasta el estimulante toque de la naranja, pasando por el cautivador extracto de ámbar y peonías. Además, los aromas florales se entrelazan con los tonos dulces.

En cuanto a su diseño, Kylie optó por una estética minimalista, pero sofisticada para crear el envase. El frasco transparente, adornado con sutiles tonalidades rosadas, sin etiquetas ni estampados, el envase presenta una tapadera circular que añade un toque de elegancia discreta a la presentación del producto.

La forma de la botella es muy particular (Agencias)

La evolución de Kylie Jenner en los últimos años: De mucho maquillaje a looks más naturales

Kylie Jenner ha experimentado una transformación física notable a lo largo de los años, marcando su viaje desde la adolescencia hasta la adultez. La metamorfosis de Jenner ha sido evidente en su cuerpo y rostro, capturando la atención del mundo mientras evolucionaba a través de diversos procedimientos estéticos.

A la edad de 17 años, Jenner se presentó ante el público de una manera completamente diferente a lo que se había visto anteriormente.

A pesar de sus afirmaciones iniciales de que los cambios eran naturales y parte de su desarrollo personal, se reveló que la celebridad había optado por procedimientos estéticos para alterar su apariencia. Inicialmente, Jenner defendió sus transformaciones, atribuyéndolas a su crecimiento y experiencias personales, incluso sugiriendo que su embarazo había influido en su aspecto, aunque estas afirmaciones fueron recibidas con escepticismo.

Con el tiempo, Kylie Jenner abandonó la negación y empezó a aceptar abiertamente haberse sometido a cirugías estéticas. Confesó haberse sentido insegura, especialmente en relación con sus labios delgados, lo que la llevó a someterse a su primer procedimiento en 2014.

En 2016, la transformación de Jenner continuó con ajustes en su nariz, logrando una apariencia más pequeña y refinada. Se observó un levantamiento en sus cejas y cambios en la forma de sus ojos, contribuyendo a la creación de una imagen facial más estilizada.

Sin embargo, las modificaciones no se limitaron al rostro, ya que sus caderas y senos también experimentaron un aumento de tamaño. La transformación de Kylie Jenner ha sido un viaje estético que ha capturado la imaginación del público a lo largo de los años. Desde los primeros cambios en sus labios hasta las modificaciones faciales y corporales más recientes, su historia de transformación continúa siendo un tema de interés y discusión en la esfera pública.

A pesar de estas incursiones en los retoques estéticos, en 2023 se observó otro cambio notable en Kylie Jenner. Ahora en lugar de llevar looks cargados de maquillaje y de apariencia perfecta, está escogiendo mostrarse más natural, demostrando que no hace falta demasiado para brillar.