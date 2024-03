Cubana-boricua Gabriela Saker gana premio de Mejor Actriz en los Broadway World Regional Awards

La actriz cubana-puertorriqueña Gabriela Saker ganó el premio de Best Performer in a Play en los Broadway World St. Louis Awards, por su interpretación protagónica como “Viola” en el clásico de Shakespeare “Twelfth Night”, como parte del St. Louis Shakespeare Festival.

Por su actuación, Saker recibió múltiples elogios de la crítica especializada, quienes calificaron su interpretación como “cautivadora”, “genuina” y “conmovedora”, destacando que “tanto el significado como la música de las palabras de Shakespeare son impresionantes en la interpretación de Saker”, a la vez que “expresa a la perfección una plétora de emociones”.

A menos de un año de su graduación del prestigioso programa de actuación de The Juilliard School, la actriz fue seleccionada para protagonizar una de las piezas más emblemáticas del teatro clásico, “Twelfth Night”, bajo la visión de la galardonada directora Lisa Portes. Cargado de humor y de música, el montaje situó la icónica historia de Viola y su hermano -separados tras un naufragio y obligados a encontrar su camino en un nuevo mundo-, en una ciudad inspirada en Miami, con marcada influencia de la cultura latinoamericana.

“Esto fue un sueño hecho realidad. Amo el teatro de Shakespeare desde que lo estudié por primera vez en la Universidad de Puerto Rico, y pensé que me iba a tomar más tiempo poder subir a escena en Estados Unidos con uno de sus clásicos en su inglés original. Me siento muy honrada y agradecida con la directora por haberme confiado un personaje tan hermoso e importante de la historia del teatro, y que haya podido abrazar a la vez mi cultura y mi acento. Contamos esta historia sobre el amor y el exilio desde una mirada moderna, juntando el mundo de Shakespeare con el nuestro, y el texto se sentía tan vivo y relevante. Además, el equipo era exquisito, en su mayoría de raíces latinoamericanas”, compartió Saker.

Con una exitosa trayectoria de más de 20 años, el St. Louis Shakespeare Festival se ha convertido en uno de los festivales más destacados de Estados Unidos. Las funciones de “Twelfth Night”, celebradas al aire libre en Forest Park, recibieron un total de 32,000 personas en el público.

“Lo que pasó en esas funciones fue muy poderoso. En el montaje, había música caribeña en vivo, claras referencias al Miami moderno y a las poblaciones migrantes que la componen, y alto contenido emocional y humorístico. Todo esto, sacándole el jugo y sin perder de vista la belleza y complejidad del texto shakesperiano. Es la primera vez que actúo ante públicos de más de mil personas. La energía era impresionante, y se lsentía el ambiente festivo y la comunión. Fue una experiencia muy impactante y conmovedora”, añadió.

Este es el segundo año consecutivo en que la actriz recibe un galardón de los BroadwayWorld Awards, ya que en el 2022 obtuvo el premio de “Best Supporting Performer in a Play” por su interpretación de Marela en la obra “Anna in the Tropics”, su primer trabajo profesional en Estados Unidos, bajo la dirección de Elena Araoz y la producción del multigalardonado teatro regional Barrington Stage Company en Massachusetts.

Actualmente, Saker se encuentra en Puerto Rico filmando el cortometraje “Mareas a la deriva”, escrito y dirigido por Camila Rodríguez López, y que coprotagoniza junto a Denise Quiñones y Camelia Marín. Además, se prepara para una lectura dramatizada con Manhattan Theatre Club y un musical Off-Broadway con Pregones/PRTT, a la vez que continúa sus labores como directora artística de la compañía puertorriqueña Teatro Público.

Por otra parte, la diseñadora puertorriqueña Regina García, quien tuvo a su cargo la escenografía de “Twelfth Night”, ganó el premio de “Best Scenic Design on a Play or Musical” en la misma edición de los BroadwayWorld St. Louis Awards.

Broadway World es un reconocido portal teatral que cubre Broadway, Off Broadway, y producciones de teatro regional e internacional. El portal publica noticias de teatro, entrevistas y todo lo relacionado al ámbito de teatro. Los premios son otorgados por categorías, votados por el público, y reflejan todo el trabajo que se hace en el teatro a nivel regional.