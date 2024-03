Thalí García se lanza en contra de La Casa de los Famosos: “A mí todo se me prohíbe”

Thalí García ha señalado a la producción de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, pues aseguró que luego de que salió del reality show, ella ha sido la que menos preferencias ha tenido. Incluso, se canceló su participación en una de las galas, a tan sólo unos instantes de que iniciara.

Aquí te contamos qué dijo la actriz, y por qué ha generado polémica desde su salida de la emisión.

La reacción de Thalí García

Por medio de sus historias de Instagram, la artista compartió su incomodidad con la situación actual del reality show.

Thalí expresó su malestar, debido a que no se le han otorgado privilegios similares a los que ha recibido Christian Estrada, quien fue el primer eliminado del reality show, y que entró hace unos días, para visitar a Aleska, con quien mantiene un romance.

“¿Las reglas aplican solo para mí? ¿O cómo es la cosa? Llevo desde que salí rogando por gritar, mandar regalos y este güey también tiene contrato, va a las galas y se publica gritando… En serio comienzo a no entender nada, he sido obediente, pero empiezo a sentir que se burlan de mí. Yo también quiero gritarles a mis amigos y tú mejor que nadie sabe que te he pedido permiso para mandarles proteínas Y NADA ME HAN DEJADO”, indicó en uno de los mensajes publicados.

Thalí García no está conforme con la situación

En otra de sus historias, la actriz manifestó que tampoco estaba de acuerdo con que le cancelaran su participación en las galas, ya que ella también forma parte del reality show.

“A mí me cancelan galas sin razón, a mí todo se me prohíbe. Cris sale por petición del público y regresa como príncipe en un caballo, a mí me hacen quedar como desleal cuando saben que si alguien ha querido tener un gesto con mi equipo soy yo. Con todos, entonces te pido platiquemos con contenido para que la cosa sea pareja, esto es algo que personalmente es importante para mí y lo sabes fue del show. De verdad no se me hace justo y he RESPETADO TODO. Esto se siente como una ofensa a mi inteligencia. Ojalá pueda yo hacerles llegar algo por lo menos. Gracias”, agregó.