“No soy una persona que se esconde”: ExMiss Mundo PR responde controversia sobre accidente de auto

La Miss Mundo de Puerto Rico 2021 y actriz, Aryam Díaz, reaccionó a las acusaciones de no haber respondido en un accidente de auto el pasado 31 de enero.

Díaz aseguró a Metro Puerto Rico que, desde el momento en que ocurrieron los hechos, aceptó que es responsable del impacto y comunicó que ambas partes se comunicaron por texto.

Un mes después el programa de WAPA-TV, Lo Sé Todo, informó que la mujer involucrada en el accidente denunció inacción por parte de la modelo.

”La persona que yo le choqué, llevó la información del choque al programa por la línea confidencial que ellos ofrecen y obviamente llevó una información errónea haciéndome quedar como que yo no aparecía por ningún lado […] Cuando al mismo día del accidente nos comunicamos por un mensaje de texto, yo tengo los mensajes le di información de mi seguro compulsorio, pero yo también tengo un seguro privado. Ella sabe dónde yo vivo, dónde yo trabajo, ella tiene mi número de teléfono“, sostuvo.

La actriz también aclaró que no ha recibido comunicación por parte de la mujer y cree que sus intenciones son dañar su reputación y obtener dinero.

”Pienso que ella debe creer que como yo fui reina de belleza, pues debo tener bastante dinero, cosa que no es real y pues quiere sacar algún provecho de mi título”, manifestó.

La joven luego de ver la noticia en el programa, intentó comunicarse con la mujer, la cual no contestó sus llamadas. En el programa, la mujer alegó que los daños llegan a los $15 mil y de no recibir respuesta, auscultaría alternativas legales.

“Esto pasó el 31 de enero. Ella tiene mi número de teléfono, de tablilla. Ella puede ir a su segura y van a localizarme. Pero, siempre he estado en toda la disposición para comunicarnos. Si ella no se comunica, no puedo hacer nada”, estableció.

”Ella cree que me está haciendo daño, pero mis seguidores incrementaron y mi alcance también”, concluyó.