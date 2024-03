El bonito gesto que tiene Jorge Rivera Nieves con su hija Grenda Rivera todas las noches

El periodista ancla Jorge Rivera Nieves de Telemundo se estrenó recientemente en las redes sociales donde ahora comparte con sus seguidores su diario vivir mientras continúa en sus labores en el noticiero local.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista de Telenoticias mostró cómo es que todas las noches limpia la mesa del estudio donde se transmite el noticiero para que en las mañanas su hija, la también periodista Grenda Rivera tenga su área de trabajo completamente limpia.

Grenda Rivera quien es hija de Jorge Rivera Nieves es la periodista ancla del programa matutino Hoy Día Puerto Rico que comienza a las 8:00am y su padre es el ancla de Telenoticias 5:00pm y 11:00pm por lo que en las noches es el último en sentarse en la mesa antes de su hija quien entra en la mañana.

“¿Saben lo que estoy haciendo verdad? Dejando esto ready para mañana porque Grenda...un día no lo hice y me dijo -papi, dejaste la mesa sin limpiar, pues antes que me coja por el cuello, yo le dejo esto aquí más o menos”, expresó Rivera Nieves quien le deseó buenas noches a todos sus seguidores.

Jorge Rivera Nieves a través de Instagram

La semana pasada el periodista ancla comenzó a brindarle más contenido a sus seguidores a través de Instagram.

Haciendo referencia a la famosa cita “el perreo intenso acaba de comenzar” del verano del 2019, el veterano reportero de Telenoticias exhortó a los usuarios de las redes sociales a seguir su perfil para más contenidos de temas que le interesan comunicar.

“A través de los años he aprendido que todo tiene su tiempo y espacio. Hay una frase que dice que ‘no por mucho madrugar amanece más temprano’. Desde niño siempre he creído en la ley de gravedad; que las cosas caen por su propio peso. Estoy convencido que mi tiempo para comunicar lo que intereso comunicar ha llegado. Me siento preparado para incursionar en este mundo de las redes sociales para compartirles lo que pienso y lo que me gusta. ¿Me acompañan?”, exhortó el veterano.