Mimi Pabón fue despedida tras situación con Chente Ydrach

La animadora Miriam “Mimi” Pabón habló libremente por primera vez sobre una situación que tuvo con el comediante Vicente “Chente” Ydrach en su podcast en el año 2017.

En una entrevista realizada precisamente con Ydrach para su canal de YouTube, Pabón, reveló que fue despedida de la transmisión del sorteo de la Lotería Electrónica ese año luego de que el comediante revelara que tenía una entrevista grabada con esta donde se habló sobre alto contenido sexual con los demás participantes del podcast.

“Tú tenías una entrevista, tenemos un amigo en común que se llama Xavier (y él) me dice -mira le acaba de cancelar la persona que iba a entrevistas. ¿Tú puedes llegarle? Tienes una hora para llegar. Yo no veía tu contenido, sabía de tí y yo había escuchado que tú hacías el Masacote, a todas estas yo pienso que voy a hacer el Masacote, que era la entrevista, sobre los comienzos...”, comenzó explicando Pabón quien pensó que estaría siendo entrevistada solo por Ydrach quien en aquel momento realizaba entrevista biográficas de las celebridades en la isla.

Posteriormente, la modelo cuenta que se percató que estaba en otro tipo de dinámica. “Yo llego a ese estudio y todo el mundo súper nice, yo no puedo decir que me sentí incómoda, incluso yo fluí con todos los temas, sí había uno que era bien esplaya’o”.

Sin embargo, la también animadora cuenta que en aquel momento lo consultó con la productora del desaparecido programa Paparazzi TV, Milly Cangiano, quien le aconsejó que la entrevista no saliera por el contenido de la misma.

“Ella me dice, yo no te recomiendo que esa entrevista salga porque a tí te están tratando de sobresexualizar tanto que al hacerte una entrevista en estos momentos, donde son preguntas de índole sexual, trata de que esa entrevista no salga porque te van a cortar las patas en muchas cosas”, explicó.

Luego, Ydrach publicó en sus redes sociales que la modelo le había solicitado que la entrevista no saliera, algo que le reclamó la fanaticada a la modelo.

La modelo contó que dos semanas después fue despedida de la transmisión del sorteo de la Lotería de Puerto Rico que se difunde a través de WIPR.

“No pasaron dos semanas cuando me despiden de la Lotería Electrónica de Puerto Rico. En los estudios hay muchas personas que trabajan allí y me lo estaban diciendo que ellos estaban preocupados por todas las controversias que se estaban dando”, añadió.

“La gente se entera de esa entrevista porque tú lo diste a conocer, pero si no, nadie lo hubiese sabido. Pero no te puedo responsabilizar completamente porque yo creo que comoquiera los astros estaban alienados, ello sentían que con todas las cosas que estaban pasando en ese momento que opinaban sobre mí y sobre sexualizar y cómo es que viaja, ellos estaban sobrecargados de las cosas que se decían sobre mí”, añadió.

La modelo indicó que simplemente la despidieron sin darle la cara ni explicar las razones, luego de 10 años como animadora del sorteo.