“Más se mueve mi abuela”: Kylie Jenner se graba bailando reguetón pero desata críticas

Si alguien disfruta su vida con alegría y entusiasmo es Kylie Jenner, quien no perdió oportunidad de demostrarlo en las redes sociales.

La famosa reapareció en su perfil de Instagram disfrutando de la canción Dile, de Don Omar, que el propio cantante compartió en su cuenta y esto ha generado una gran controversia.

El video de Kylie Jenner bailando que ha desatado críticas y burlas

Pues bien, en la breve grabación aparecen Yris Palmer y Kylie Jenner disfrutando del entretenido tema del boricua, bailando frente a la cámara y vistiendo outfits negros muy elegantes, perfectos para una noche de fiesta.

La amiga de la socialité llevó un minivestido, mientras que ella optó por un top que le permitió presumir su escote y leggins ceñidos a la figura. Ambas sonrientes y felices derrocharon complicidad y picardía ante la cámara, pero su falta de “ritmo” llamó la atención de los internautas.

“Es realmente genial ver a Yris Palmer y Kylie Jenner disfrutando de mi música. Yo diría que están listas para #BackToReggaeton”, escribió el famoso emocionado al ver a las dos celebridades estadounidenses ‘perrear’ con su tema.

No obstante, ahí no acabó todo porque la sección de comentarios se llenó de opiniones de todos los tipos: “Kylie tiene el ritmo en las venas, el problema es que no le circula”, “Kylie le falta meterle sazón, batería y reggaeton”, “Me perrea más el ojo que eso”, “El ritmo las persigue pero ellas son más rápidas”, “Se mueve más un pelo en un jabón que Kylie”, “Se mueve más la licuadora de la casa”, “Más se mueve una muela floja”; fueron parte de los mensajes en la publicación.

Kylie Jenner La empresaria se ha vuelto la burla de internet (Instagram)

Ante esto, ni Don Omar ni Kylie Jenner han dicho algo al respecto, pues ella se disfruta la música a su manera como demostró tiempo atrás con otro video al ritmo de Ozuna.