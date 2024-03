Estrena película Cabrini en Puerto Rico

Del director de SOUND of FREEDOM, Alejandro Monteverde y ya con altas puntuaciones por los críticos de cine, llega a las salas de cine en Puerto Rico la película CABRINI.

Cabrini está basada en la historia real de Francesca Cabrini, una inmigrante italiana que emprende una audaz misión en la ciudad de Nueva York para ayudar a los desventajados, abriéndose paso en un entorno plagado de sexismo hasta convertirse en una de las grandes empresarias del siglo XIX con proyectos y misiones humanitarias.

Este es el segundo lanzamiento de Angel Studios que dentro de los círculos cinematográficos se distingue como la plataforma que brinda a los cineastas un control total para financiar colectivamente y crear sus proyectos.

“Francesca Cabrini es una de las figuras más inspiradoras e influyentes de la historia moderna y, sin embargo, pocos conocen su historia. Enfrentada a obstáculos aparentemente insuperables en la vida, Cabrini optó por centrarse en cómo podía cambiar el status que, de su época, y su impacto en el mundo todavía se siente hoy”, destacó Liz Ellis, Directora de Operaciones de Angel Studios. “Estamos encantados de poder compartir su increíble historia en los cines esta primavera. Esta será nuestra segunda colaboración con el director de SOUND OF FREEDOM, Alejandro Monteverde. El Angel Guild le dio a esta película calificaciones incluso más altas que SOUND OF FREEDOM. Nuestra comunidad tiene grandes expectativas para este proyecto”.

Esta cinta, la primera película biográfica de esta figura, destaca la fuerza de voluntad, coraje, compasión y habilidad para los negocios, una emprendedora social superó el sexismo y la violenta intolerancia anti-italiana, luchando contra un grupo de poder que buscaba frenarla. Con un espíritu empresarial inquebrantable, Cabrini creó un imperio de ayuda y bienestar social.

CABRINI está protagonizada por Cristiana Dell’Anna, actriz italiana que ganó gran prominencia por sus apariciones en Gomorra (2014), Mr. Happiness (2017) y Trust (2018) y por el actor nominado al Oscar John Lithgow (The Green Mile, The Rock, St. Elsewhere). También cuenta con las actuaciones del actor nominado al Emmy David Morse y recordado por sus películas The Green Mile, The Rock, St. Elsewhere, Giancarlo Giannini (Quantum Of sta figura, Solace, Casino Royales) y Federico Castelluccio (Los Sopranos, El Cantante).

Este estreno llega inmediatamente después de la película de Monteverde, SOUND OF FREEDOM, proyecto cinematográfico que ha triunfado tanto en la taquilla de Estados Unidos como también en toda Latinoamérica donde se convirtió en la película más vista en su semana de estreno. SOUND OF FREEDOM fue estrenada el 4 de julio de 2023, y hasta la fecha ha recaudado más de 250 millones de dólares en taquilla a nivel global, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del 2023.