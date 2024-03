Ex integrante de Guerreros abre su Onlyfans

La fiebre de los Onlyfans sigue “a tó suiche”. Hasta yo quiero abrir el mío, aunque sea mostrando solo mis nalgas pelúas. ¿Ustedes lo comprarían? Mejor vamos a lo que vinimos. No les quiero dañar su día.

Les cuento esto tal cual ocurrió. Recibí el viernes en la tarde un saludo por WhatsApp de una ex participante de Guerreros, panita mía. Ella ahora está fuera de Puerto Rico y de vez en cuando compartimos en Pe Erre pa vacilar y ponernos al día. Yo iba guiando y la llamé. Ella estaba recibiendo un masaje (no de esos con “happy ending”, no sean mal pensaos). Y me dice que este mismo weekend, el domingo 3 de marzo, mismo día de su cumpleaños #35, iba a anunciar que abrió su Onlyfans. Yo casi choco mi guagua. Le dije: ¿Cómo eh? Aguanta eso y dame una entrevista exclusiva, pa picar alante, pa que mi corillo se entere #PrimeroConElNalgo en Metro con todos los detalles. Les adelanto que me contó TODO, incluyendo que su mamá se lo pidió. WTF? Así como lo leen. Y me fui premiao ya que, aparte de la entrevista, me envió par de fotitos bien calientes de su Only (ahí por poco se me va la guagua por un barranco, me tuve que “parkear” y darle zoom a eso) y yo se las tengo aquí al final de la entrevista, abajo (pero léanla primero, no sean desesperaos. Ok, corran y mírenlas, pero vuelvan arriba y lean la columna. Ok? Ok!). Hablo de Janice Betancourt. Sí, la del diamantito en la frente y que está que estilla. Acabo de llegar de otro Airbnb (pa variar jeje) y me senté más rápido que ligero a escribir esta columna. Espero que se curen como yo.

Janice Betancourt

Janice, me tienes que contar. Lo tenías callaíto. ¿Abriste un Onlyfans?

“Sí. Es algo irónico. Hace un tiempo yo decía: “¿Abrir un Onlyfans yo? Para nada”. Pero un día la señora madre que me parió me preguntó que por qué no abría un “Only” y lo haces instructivo y le das un contenido diferente a tus fans. Me dijo que ya que soy “Life Coach” podía hacer vídeos motivando, un poquito más sexy. Le dije: ¿qué tú me dices? Es verdad. Le fui dando la vuelta. Acá en Mexico me puse a pensarlo, quiero seguir tras mis sueños, necesito dinerito extra, no estoy haciéndole daño a nadie, estoy soltera, nadie se va a meter en esto. Si mi familia me apoya, vamos pa alante.”

¿O sea, me acabas de decir que abriste tu Onlyfans porque tu mamá te lo pidió? ¿Ella te inspiró?

“Literal. Punto y se acabó. Más nadie. Ella.”

Janice Betancourt con su madre Janice Betancourt con su madre, Gloria Rivera Rivera.

¿Cuál finalmente es tu concepto para el Only?

“Voy a empezar de menos a más. Va a ser sexy, elegante, sport, lo que me representa como persona. Voy a hacer contenido exclusivo de “Life Coaching”, de rutinas de ejercicio. Los mismos fans pueden pedirme personalmente el contenido que prefieran, donde pueda interactuar con ellos, quienes son los que llevan a uno a seguir brillando. Pienso que es algo muy interesante.”

Tú siempre estás muy activa en tus redes compartiendo tu diario vivir, hasta en el toilet. ¿Cómo harás para darles algo diferente y exclusivo a tus fanáticos y fanáticas?

“Lo sexy que le gusta ver a la gente. Mi día a día, en el gym, pues eso es para Instagram pero lo más lindo será para Onlyfans.”

¿Qué has aprendido hasta ahora en este proceso?

“He aprendido en este proceso que quienes están para uno es la familia y Dios ya que soy súper creyente. Sé que recibiré muchas críticas sobre este tema pero yo no mato a nadie, no le robo a nadie, no le haré daño a nadie. Lo que quiero es inspirar a todos los que no se atrevan, pues que lo hagan. Si necesitan dinero, que lo hagan, como se supone que se haga. Me hinqué a orar y le pedí a Dios que si estaba en mí que me permitiera hacerlo, si no, que no me lo aprobara mi familia. En menos de 24 horas ellos me lo aprobaron.”

Me llamó la atención horita cuando me dijiste que vas a ir de menos a más en tu Only. ¿Cuánto más? Habla claro y sin fantasmeo Janice, que somos grandecitos.

“Yo misma no lo sé pero quiero dejar a las personas a la espectativa, con la intriga. No puedo darles todo de cantazo. Solo espero que lo pasen bien. Será algo elegante, como me representa.”

¿Cómo se va a diferenciar tu Only del de Margarita Bernardo, Taína, La Mami Sonya, Noris Jofre?

“De esas colegas no he seguido mucho su contenido. Sé que ellas están a fuego y se lo respeto. Cada quien. Las admiro por eso. El mío será muy diferente e interesante, instructivo para que se motiven y logren lo que quieran lograr. Pienso que nada es imposible en la vida.”

Por favor, dime que lo zumbaste económico. Las cosas no están tan buenas.

“Creo q que estará entre los $20 ó $21 dólares. Espero ganar más dinerito con los vídeos privados que me pidan, en lencería o algo bien “cute”, en ropita de entrenar bien sexy, ya eso tendrá otros costos, tú sabes” (ríe).

¿Es la primera vez que te muestras públicamente con menos ropa?

“En algún momento hice el Bombón. Hice un vídeo musical con De La Ghetto, “Excitándonos”, donde fui la modelo principal y fue fuerte. Pero creo que es la primera vez que será más creativa la situación.”

¿Consideras en algún momento que tu Onlyfans tenga desnudos?

“No lo estoy considerando todavía pero no lo estoy negando. No sabemos. Lo que mostraré es arte. No quiero romper mi esencia. Puede ser que no me llegue a quitar toda la ropa. Todo va a depender de cómo me vaya, aunque no me voy a a prostituir, obviamente. Pero Dios nos hizo desnudos, tú sabes.”

¿Alguna de las figuras de Onlyfans te inspiró para abrir el tuyo?

“Wow. Una ex participante de Guerreros, Yilian, lo hace a “full trottle”, como decimos en Puerto Rico, me motivó a abrir el mío, siempre y cuando me muestre tal como soy. Mónica Rosado, también ex de Guerreros, me motivó. Pero la persona principal a quien yo le rendiría cuentas es a mi madre. No le voy a fallar a ella. Si ella me dice que algo está muy fuerte, pues ya.”

¿Cómo comparas tu Only con el de las otras ex participantes de Guerreros?

“De la manera en que estoy trabajando el mío, dicen que soy la primera. Las demás están “a fueguembel” (ríe), que enseñan, hacen y deshacen, pero son personas que no se abochornan de eso y por eso no las critico, como una Margarita Bernardo o una Sonya. Haré cositas también con otra Guerrera, mi “roommate” acá en Mexico, Addylinnette. Ambas estamos claras en que lo queremos hacer diferente, que incluye en diferentes partes del mundo, viajando. Pero mi base es Puerto Rico”

Abriste tu Only el mismo día de tu cumpleaños #35. ¿Cómo tus fans te pueden conseguir?

“Sí, ese fue mi regalo de cumpleaños. Se llamará “JanBetta”. Me consiguen en www.onlyfans.com/janbetta . Fue un “nickname” que tuve en radio y me gusta mucho. También, me buscan en mis redes sociales como Janice Betancourt.”

¿Quiénes te están ayudando a dar este paso en este negocio?

“Aún no lo puedo decir pero son personas que llevan varios años con Onlyfans, que les ha ido espectacular. Me están puliendo muy bien.”

Envíales un mensaje a tus fans que ya se están suscribiendo o lo van a hacer tan pronto lean esta columna.

“Que se preparen y se amarren los calzones porque lo que viene es muy lindo y sexy. Van a recibir motivación. Me verán en diferentes “outfits”, no solamente en lencería. Vamos con todas.”

¿Cómo te va en Mexico y cuándo te veremos de nuevo por acá?

“A finales de marzo iré a Puerto Rico. Ya terminé lo que estaba haciendo, tomando clases de acento neutro y diferentes cosas. Aunque me di cuenta que quiero conservar mi acento boricua, a la gente le gusta. Yo amo mi isla. No veo por qué tenga que cambiar por otro país. Quiero y valoro mucho lo que he vivido en Mexico, han sido oportunidades grandísimas, como el reality que estuve. Aprendí que dondequiera que uno esté, cuando algo está pa ti, está pa ti. Sea en Puerto Rico, Mexico o donde sea, me van a llamar cuando salga algo. Ojalá sea en mi país.”

Éxito Janice. A romperla en Only. Espero mi descuentito vitalicio.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.