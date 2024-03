Este fue el deseo de Jay Fonseca en su cumpleaños

El analista político, Jay Fonseca publicó una foto a través de la red social de Instagram en la cual anunció sus dos grandes y principales deseos tras cumplir 42 años de vida.

La foto mostró al analista con ropa casual, en un hogar, presentando su pastel de cumpleaños en sus manos. De caption escribió que sus únicos deseos son que ”.... me crezca el pelo pronto y que me ayude a no volver a engordar…”.

Continuó la celebración describiendo lo que desea profesionalmente y expresando agradecimiento por las buenas vibras recibidas durante su día especial.

“Profesionalmente, que se suscriban en mi en YouTube Jay FonsecaPR🇵🇷para PR, que podamos ser objetivos en el debate público entendiendo que ojalá la vida fuera tan blanca o tan negra, pero la vida es gris. Todo lo bueno, trae algo malo. Pero el fanatismo y la demonización del otro solo lleva a un camino nefasto donde todos perdemos. El trinfo de un boricua sobre otro, es la derrotada de todos dijo el maesrro. Y todo lo malo, puede ser un punto de inflexión hacia lo bueno. Cada cual decide cómo quiere usar su tiempo. GRACIAS por todos sus buenos deseos”, concluyó.