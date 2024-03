Alexandra Fuentes y su carrera por conquistar la milla extra

Sea en tramos cortos o largos, las metas de Alexandra Fuentes están muy claras: sentirse física y mentalmente bien, y poner en justo balance sus gustos y responsabilidades. Eso, en síntesis, es su definición de llevar un estilo de vida saludable.

Su público la conoce por ser divertida, enérgica, genuina. Casi todo lo que hace o dice en la pantalla chica o en sus redes sociales se convierte en noticia. Si se resbala durante su programa en vivo; si su esposo hace bromas con su talento como cocinera, si festeja aniversario o cumpleaños de sus hijos y los momentos junto a sus mascotas Ofelia y Morena. Es toda una influencer que, en su nueva etapa como corredora de largas distancias, inspira a sus seguidores a asumir nuevos retos y vivir en salud.

“Comienzo a correr buscando metas, no solo de tener tiempos, sino de estar en salud, de tener retos y completarlos”, compartió con Metro Salud la animadora y comediante acerca de su afición por las carreras de fondo.

Cuidarse física y emocionalmente ha sido parte de su ecuación ganadora, pero la genética la retó presentándole niveles elevados de colesterol. Así que, durante la pandemia, correr con más frecuencia que antes fue la manera de mantenerlos bajo control. “Llega el momento en que me enamoro de lograr distancias, de tener metas dentro de mis tiempos”. A sus 46 años, siente el orgullo de lograr distancias y tiempos que en la década de sus veintes jamás imaginó. En los últimos años, Alexandra ha acumulado una serie de 5k, medio maratones y dos maratones.

La presentadora de televisión Alexandra Fuentes La presentadora de televisioon Alexandra Fuentes. Power House Gym. Guyanabo. Metro PR 2 de febrero de 2024 (Dennis A. Jones)

Una “seguidilla rica”

¿Cuántas medallas tiene? No sabe decir con exactitud, pero hace una lista de las carreras que más han significado para ella. Menciona su primer medio maratón, que fue en un Lola’s Challenge, y el sacrificio que hizo para completar el medio maratón San Blas en el 2022. Esa medalla, aseguró, “tiene sudor, sacrificio, dolor y una gran sonrisa. Lo hice porque no sabía lo que me esperaba”. Alexandra siguió escalando en disciplina, tiempo y distancias, y en 2022 y 2023 completó dos de los más reconocidos y concurridos maratones en Estados Unidos. Primero, el de la ciudad de Nueva York y más tarde el de Chicago.

Apenas completó las 26.2 millas en Nueva York, comentó en sus redes sociales que no repetiría. En ese momento, la larga jornada de cuatro horas, 18 minutos y 20 segundos (4:18:20) le pareció una locura. Cuál fue su sorpresa que, un año más tarde, la foto de la corredora 23275 haciendo su llegada triunfal a la meta sería utilizada por los organizadores para promover el maratón neoyorquino. En octubre pasado, Alexandra fue la que sorprendió lanzándose a un nuevo maratón, el de Chicago, superando su marca, al completarlo en cuatro horas y siete minutos (4:07:00).

“Es una seguidilla rica y no quiero decir que es un vicio, es una fiebre que te motiva a seguir dando esa milla extra”, dijo.

Aunque su esposo David Bernier, y sus hijos Adrián y Miranda son sus principales cheerleaders, ambos resultados también fueron celebrados por su público en Puerto Rico. “Son unos logros demasiado importantes para mí. Ambos los corrí con alegría, con lágrimas y sacrificio… y para demostrarle a mis hijos que uno puede enfrentarse a pruebas muy duras, aunque sean pruebas escogidas, se puede alcanzar las metas por duras que sean”.

La experiencia que relata Alexandra no es distinta a la de tantas mujeres y hombres que deciden asumir la intensidad que requiere prepararse para una carrera tan larga. El esfuerzo combina muchas madrugadas de entrenamiento en calle, alternando con tiempo en el gimnasio para hacer ejercicios de resistencia y cuidarse mucho para evitar lastimarse. En su caso, la presentadora de “Alexandra a las 12″ entrena cinco días a la semana, que divide entre correr e ir al gimnasio.

Los días que corre, se levanta a las 4:00 de la madrugada para entrenar bajo la tutela de Freddy Rodríguez. Al gimnasio Power House va luego de dejar a Adrián y Miranda en la escuela. Con la dirección de su entrenador Eliazar Lago, realiza rutinas para desarrollar masa muscular y fortalecer piernas. “Lo que buscamos es que ella siga practicando sus corridas de manera ‘safe’”, comentó Lago, quien colabora con la artista desde hace seis años.

“La verdad es que yo soy competitiva. He mejorado mi tiempo desde que me discipliné. Adonde voy ahora, ya no bajo más. Ese es mi tiempo, con este me siento cómoda, tengo mi cuerpo preparado para el tiempo que quiero hacer (maratón 4 horas con 7 minutos; 10k 51 minutos y 5k 27 minutos). Si veo si estoy explotá, al final del día, la meta es llegar”, sostuvo. Sí, llegar aunque los pensamientos intenten sabotear su plan. Ese es otro de los desafíos de cualquier persona que practica alguna disciplina y Alexandra lo combate con un playlist de música variada, grabando vídeos para su familia y seguidores, “y, algo que nunca falta, comunicación con Dios”.

En lo que no se sacrifica es limitando su alimentación. Aunque no se excede en frituras o comidas no saludables, tampoco sigue una dieta. “Deseo comer saludable todo el día, pero me dura hasta el mediodía. Si puedo comer todos los días un plato de arroz, habichuelas y tostones, me lo como. Soy comelona y me encanta”, afirmó.

Una motivación compartida

Entre sus grandes satisfacciones como corredora está conocer historias y hacerse “familia” con personas de distintas edades y con diversas motivaciones para comenzar a trotar. “En estas carreras largas, una se da cuenta que hay personas con situaciones muy difíciles en la vida, personales, familiares, de salud y lo hacen con alegría… eso te motiva a llegar”. Le inspiran desde don Carlos, un corredor que lo deja todo en la calle a sus 80 años, hasta su hermana, que se contagió con su fiebre y también está entrenando.

“En Puerto Rico ha habido en los últimos años un crecimiento increíble, particularmente de mujeres disfrutando y ‘fajás’, a su tiempo. Me alegra ser parte de esta fiebre”, expresó.

Sueña un evento mundial en Puerto Rico

Alexandra comenzó el año celebrando el décimo aniversario de su programa en Telemundo, agradeciendo el respaldo del público y anticipando muchos más años en la televisión. Así que, cuando habla de próximos planes, ofrecerle sano entretenimiento al país es parte de la ecuación de la intérprete de “La madre que te parió”, ya sea en su rol de animadora o de productora. Alexandra sueña con otra meta, una que combinará su experiencia profesional con su gusto por las corridas: producir un evento de calibre mundial en Puerto Rico.

Lo que siempre será primero en los planes de Alexandra es su núcleo familiar. Por eso, no olvida mencionar que, en cada corrida importante, lleva puesta una cadena con los nombres de sus hijos. Su gorra también tiene grabados a David, Adrián y Miranda. Ellos son su mejor compañía, su proyecto indelegable, la carrera más larga y medalla más importante.