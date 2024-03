Viral acto de amor: Maestro regala abrazos a estudiantes

El maestro de bellas artes en la NW Bilingual Academy en Vega Alta, Tommy Villarreal, compartió un video realizando un acto de amor hacia sus estudiantes.

El maestro explicó que ese día sintió “que alguien necesitaba un abrazo”, por lo que no dudó en ofrecer a cada uno de sus estudiantes un apretón.

“Cuando entré al salón ese día por la tarde, yo sentí que alguien necesitaba un abrazo, pues lo sentí en el ambiente. Me puse vulnerable... yo también necesitaba un abrazo. Pasé un mal rato una hora anterior, y dije ‘necesito un abrazo. ¿Quién me quiere abrazar?’ Eso fue lo que dije para poder romper el hielo y ya ustedes vieron la reacción de los muchachos”, explicó en el programa “Hoy Día PR” (Telemundo).

El video —que se fue viral en redes sociales— conmovió a miles de personas y muchos agradecieron al maestro por su acto de amor.

“Lo extraño de todo esto es que la gente me ha estado texteando o llamando pidiendo abrazos. Entonces, me he quedado como en ‘shock’, porque vemos que hay una parte emocional de nosotros en Puerto Rico que necesita esa ternura”, añadió.

El maestro adelantó que piensa realizar un evento para abrazar a la gente.