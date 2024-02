Mora brilla en su primera presentación en el Festival Viña del Mar

El exponente urbano puertorriqueño Mora brilló la noche del miércoles, con su fuerza vocal, su proyección escénica y un imponente despliegue visual en tarima, durante la noche del miércoles en su presentación en la 63 edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. Con su dominio artístico, el exponente urbano dejó una huella imborrable en su debut en uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.

Mora estuvo a cargo de abrir la cuarta noche del festival en la Quinta Vergara, con un público exigente que respaldó desde el inicio su repertorio y su calidad interpretativa. Su dinamismo en el escenario y su energía lograron cautivar al “monstruo”, que le entregó dos Gaviotas, una Gaviota de Oro y una Gaviota de Plata, como reflejo de su máximo apoyo.

Acompañado de su banda, el artista interpretó en vivo sus más grandes éxitos, que incluyeron canciones de su producción discográfica reciente, “Estrella”. El artista disfrutó su interacción con la eufórica multitud, que no paró de corear sus canciones. Deslumbrantes efectos especiales e iluminación de última tecnología facilitaron una innovadora producción visual en la finalidad de brindar un montaje de alto nivel, que contó con un sonido impecable, entre otros elementos, para llevar una experiencia única.

“Reina”, “Domingo De Bote”, “Memorias” y “Casualidad” formaron parte del repertorio en la célebre fiesta musical en la que, en letras, Mora destiló romance, desamor y vivencias cotidianas. La emoción de los presentes aumentó con “512″, “Volando Remix”, “Tuyo” y “Donde Se Aprende A Querer”. El público también vibró con “Pasajero”, “La Inocente” y “Modelito”, logrando una de las presentaciones más ovacionadas del festival. “Que Habilidad”, que interpretó en versión acústica, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche.

“Gracias por todo, de verdad. Desde el principio el amor que me dio este país es, simplemente, incomparable”, expresó el cantante al recibir la primera Gaviota. El responsable de millones de oyentes en las principales plataformas digitales de música no contuvo la emoción durante la entrega de la segunda Gaviota. “Gracias de nuevo Chile, y a toda Latinoamérica que me está viendo. Estar en Viña creo que es el sueño de cualquiera. Amo poder compartir este momento con todos ustedes y con mi familia, que vinieron conmigo”, dijo.

Mora, a su vez, tomó la palabra para expresar su solidaridad a los afectados por los fatales incendios que a principios de febrero causaron al menos 133 muertos y arrasaron miles de residencias en la región chilena de Valparaíso. “Tenía muchas ganas de venir, y aunque mucha gente me dijo que no viniera luego de lo que estaba pasando con los incendios, sentía que era más necesario venir y de una vez aportar mi granito de arena. Esta Gaviota se la dedico a todos aquellos que sufrieron y tuvieron que lidiar con esta situación”, mencionó.

Su presentación en el Festival de Viña del Mar se añade al apoyo masivo que el país Sudamericano ha demostrado hacia el puertorriqueño. En marzo del año pasado, Mora se presentó en el festival “Lollapalooza Chile 2023″. Meses después, en septiembre, realizó tres conciertos llenos a capacidad como parte de su “Estela Tour 2023″ en el Movistar Arena.

Precisamente, el cantautor estrenó el martes un video de su presentación en vivo del éxito “Modelito” (que popularizó en colaboración con YOVNGCHIMI) durante una de sus magistrales presentaciones de la gira mundial “Estela Tour 2023″ en el Movistar Arena, en Santiago de Chile. En menos de 24 horas, el visual superó el millón de reproducciones en la famosa plataforma digital YouTube.

La presentación de Mora en el Festival de Viña del Mar, sin duda, marca un hito en su trayectoria y lo consolida como uno de los intérpretes más influyentes en la escena del género urbano. Famosos como Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Maná, Andrea Bocelli y Anitta son algunos de los incluidos este año en la extensa cartelera de intérpretes del prestigioso evento, que inició el domingo, 25 de febrero, y culminará este próximo viernes, 1 de marzo.