“Córtame la mano primero”: Pamela Noa reacciona a intento de director de cortar su bizcocho de Hello Kitty

La presentadora de televisión y locutora de radio, Pamela Noa, reaccionó esta tarde de manera sorpresiva al intento del director del programa “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo) de cortar su bizcocho de cumpleaños inspirado en “Hello Kitty”.

“Nooooo. Detente. Córtame la mano primero”, fue la reacción de Pamela en un video publicado por su compañera de trabajo, la periodista Grenda Rivera, en su cuenta de Instagram.

“Ella tan…#29defebrero @pamelanoa Eres realmente excepcional 💫 y tu 🎂 debía ser divertido y colorido como tú 💖 Todos en #hoydíapuertorico quedamos deslumbrados con el bizcocho de #hellokitty que hizo @couture_di_sucre 🤩 NO es un “dummy”, ES bizcocho. Peeerooo, Pam no permitió que nuestro director @steve.riverasantiago le metiera 🔪🫣😅 ¡Felicidades! 🎉🎀🪄”, escribió la reportera junto al videoclip.

Noa está cumpliendo hoy, 29 de febrero, sus 42 años, pese a que nació en un año bisiesto, por lo que cumple oficialmente cada cuatro años. Por esa razón, advirtió a sus seguidores en las redes sociales que subirá muchas fotos durante el día.

“¡¡¡Felizzzzz!!! Prepárense para el verdadero overload de fotos de cumple durante el dia de hoy 🤭🤍”, escribió la pisciana en su perfil de Instagram.

Tanto Pamela como Grenda, comparten espacio en el programa “Hoy Día Puerto Rico” junto a Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Maribel Meléndez Fontán. Asimismo, forman parte del equipo, Roberto Cortés, quien informa sobre todo lo relacionado a las condiciones del tiempo y la Chef Marilyn, quien comparte recetas de cocina.

Pamela Noa revela cuáles son sus planes tras salir de La Mega

Tras anunciar su salida de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) y a su vez como talento de la emisora La Mega 106.9 FM, Pamela Noa, reveló que por el momento se estará encargando de trabajar en su marca, con la cual tiene una línea de ropa y accesorios, además de su propio canal de YouTube.

“Tomar esa decisión fue extremadamente difícil, porque hay veces que tú sabes que es lo correcto para ti en el momento pero tratas de buscar un montón de razones por las cuales no tomarlas porque es bien fuerte, es mucho tiempo”, expresó la locutora en entrevista con el programa “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo).

Sin embargo, también indicó que la determinación se facilitó debido a que en varias ocasiones se sentó a negociar con los directivos de SBS y notó que no habrían mayores logros en llegar a un acuerdo para firmar un contrato. Noa, aunque llevaba desde el 2018 al aire en el programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta”, no tenía un contrato con la empresa.

“Como nos sentamos tantas veces con el tema del contrato, que habían muchas personas que ni sabían que yo no tenía un contrato, porque hay personas que piensan que tienes que tener un contrato para estar al aire y no es así. Nos sentamos tantas veces que un día yo dije, ok no vamos a lograr el acuerdo. Llegó el momento y sientes como cuando estás en una montaña rusa, todas esas emociones”, indicó.

Noa también compartió en la interviú que nunca pensó que llegaría el día donde tendría que dejar a la empresa SBS y La Mega, empresa donde comenzó a laborar hace 20 años.

“No, honestamente no. Incluso, hay personas que piensan que yo he estado en diferentes emisoras y cuando me preguntan. Digo que no, es que toda la vida yo he trabajado en La Mega, yo entré como recepcionista, fui al Departamento de Tráfico, entremedio hice unas cosas en programación y luego la historia está ahí”, detalló.

La locutora comenzó a trabajar en el espacio de las tardes en el 2018 tras la salida de Angelique Burgos “La Burbu”. Anteriormente, había trabajado en “El Circo” de La Mega en las mañanas.

En las pasadas semanas, el locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó que no estará trabajando más para la empresa SBS. La salida de Molusco provoca la conclusión del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” además de “La Garata”, los cuales están bajo su producción.