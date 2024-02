Sean “Diddy” Combs es acusado, nuevamente, de acoso sexual por un productor musical

Sean “Diddy” Combs se ve envuelto en otra acusación. Combs recibió una demanda luego de resolver una demanda con su exnovia Cassie, quien lo acusó de violación. Recientemente, el magnate negó una acusación que le hizo una mujer.

Nueva acusación para Sean “Diddy” Combs

El productor musical Rodney “Lil Rod” Jones Jr. presentó una demanda contra Combs, donde asegura que lo agredió sexualmente y lo obligó a hacer actos sexuales con prostitutas, en documentos obtenidos por Fox News Digital.

Jones, quien es productor del último álbum de estudio de Combs, vivió con él por un largo período de tiempo, según indican los documentos. Lo acusa de manoseos y tocamientos sexuales en su ano en múltiples ocasiones y describe algunos momentos inapropiados mientras trabajaban.

Esto dice el abogado de Combs

La demanda, presentada en Nueva York, es calificada como “pura ficción” por parte del abogado de Combs.

“Lil Rod no es más que un mentiroso que presentó descaradamente una demanda por 30 millones de dólares buscando un día de pago inmerecido. Su imprudente mención de eventos que son pura ficción y que simplemente no sucedieron no es más que un intento transparente de obtener titulares”, dijo el abogado Shawn Holley.

“Tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son completas mentiras. Nuestros intentos de compartir estas pruebas con el abogado del Sr. Jones, Tyrone Blackburn, han sido ignorados, ya que el Sr. Blackburn se niega a devolver nuestras llamadas. Abordaremos estas acusaciones extravagantes. ante los tribunales y tomar todas las medidas apropiadas contra quienes las cometan”, añadió el experto.

Además de Combs, en la demanda también nombran a sus asociados y su hijo Justin. Además de agresión sexual, el demandante también acusa a Combs de ilegal de drogas y armas.