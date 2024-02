Paulina Rubio anhela “perderse” en las calles del Viejo San Juan

Perderse en las calles del Viejo San Juan y disfrutar de la diversidad de ofrecimientos gastronómicos —sin ser juzgados— es el sueño de muchos visitantes, y Paulina Rubio no es la excepción.

En entrevista vía telefónica con Metro, la llamada chica dorada manifestó que espera con ansias aterrizar en la isla caribeña donde cultiva buenos amigos, además de ser uno de sus destinos favoritos “para vivir aventuras maravillosas que siempre hay que repetir”.

“Estoy muy emocionada de volver a la hermosa isla del encanto. Vamos a pasar una noche increíble con mis PauPowers”, expresó entusiasmada.

Al conversar sobre la conexión que mantiene con los boricuas, sin mucho esfuerzo, respondió: “Esos viajes a Culebra bien divertidos, aventuras maravillosas que no se pueden contar y que siempre hay que repetir, como perderme en el Viejo San Juan y comerme una mallorca con jamón y queso sin que nadie me diga nada o comerme una alcapurria. Yo voy y tomo mis clases de yoga, tengo mis lugares sagrados. Amo tu hermoso país”.

Sobre su presentación en el auditorio Coca Cola Music Hall, anticipó que “será una gran fiesta y la vamos a pasar increíble”.

“La verdad es que cada vez la paso mejor en la isla. No van a faltar mis rancheras porque soy auténtica, mis cumbias, hip-hop, y las canciones rockeras, que son inevitables porque esa parte rebelde de Paulina no la podemos matar jamás”, destacó sobre la selección de éxitos musicales como parte del repertorio.

”También vamos a tener una parte acústica, son tantas canciones que me han pedido, que vamos hacer una fiesta colectiva for sure”, sostuvo al exhortar que “vengan con sus novios o déjelo”.

La multifacética artista con una excelsa trayectoria profesional de más de tres décadas, también incursionó en el mundo de las bebidas con su propia marca de tequila Get Hot.

Describió el elixir como “una bebida supernoble, muy saludable porque es orgánica y nunca va a pasar de moda porque viene de la tierra”.

Como dato curioso compartió que en los camerinos no toma tequila.

“En los camerinos tenemos un círculo con mis músicos. Tratamos de armonizar nuestra energía con un minuto de silencio agarrados de las manos para coordinar nuestro ritmo cardíaco. Es una meditación y un ejercicio que hacemos para unificar nuestra energía, nuestra vibración, y cuando ya salimos al escenario, nos mezclamos con la energía de ustedes. Olvídate, se convierte en un molotov puro”, expresó.

Para finalizar relató que disfruta mucho las giras porque “me encanta estar on the road para poder compartir con toda mi gente hermosa”.

”Me siento muy bendecida de tener tantas canciones para mis PauPowers pero lo más que amo es el directo, el estar on the road, el llegar, saludar a mi gente, y poder tocar para ustedes… el poder disfrutar todos esos paisajes tan maravillosos\ y poder perderme por las calles para gozar con mi gente”, puntualizó.

La cita con su fanaticada será el sábado 2 de marzo, en el Coca Cola Music Hall, y espera continuar con su gira musical por República Dominicana, España y México, entre otros países.