Mimi Pabón muestra su impresionante cambio físico tras dar a luz

La animadora y modelo puertorriqueña Mimi Pabón ha demostrado que con disciplina y esfuerzo logró recuperar su figura tras dar a luz a su bebé a finales del mes de enero del pasado año.

A través de su cuenta de Instagram, Pabón, compartió una fotografía donde muestra sus abdominales que ha recuperado gracias a una fuerte rutina de entrenamiento que ha mostrado por medio de sus plataformas sociales.

Anteriormente, en otra publicación Pabón también había compartido el proceso de ejercicios que está llevando a cabo.

“Me han preguntado que he hecho desde que comenzó el año: alimentación + entrenamiento + nutricionista. Cada cuerpo es un mundo y reacciona y funciona distinto. Es importante personalizar su dieta y su entrenamiento según su físico y metas. Saben de mi journey con el IUD o la T (anticonceptivo) y como me hizo aumentar 20 libras en un mes, después de haber bajado todo mi baby weight en un mes. Osea volví a subir lo que pesé estando con 9 meses de embarazo. Hoy ya estoy otra vez en mi pre-baby weight pero quiero bajar un poco más…pq ustedes saben que nos comemos una Pizza y aumentamos 5 de la nada 🤣. Amo comer y aunque estoy cuidando mucho mi alimentación les soy super sincera, los weekend no me cohibirme de darme algún gustito”, escribió.

Para el mes de marzo del año 2023, la animadora también había compartido que se sometió a un proceso de drenaje linfático post parto.

“Aunque cuesta acostumbrarse a los cambios, hay que amar nuestro cuerpo en todas sus etapas. Ahora mismo estoy mamisonga full y aunque quiero estar en otro peso, reconozco los 9 meses que mi cuerpo fue creciendo para cargar otro ser humano y le tengo que dar el crédito de que mi actual progreso está más que bien”, compartió la también empresaria a través de las redes sociales.

La modelo dio a luz a su pequeña Amirah Valentina el pasado 29 de enero del 2023, quien es su segundo retoño. Pabón también es madre de Ricardo Reyes, de 11 años.

Recientemente, la modelo celebró el primer cumpleaños de su pequeña y también compartió las hermosas fotos de su familia en su cuenta de Instagram.

Además, la modelo quien es bloguera de viajes junto a su pareja visitaron el sur de Islandia junto a su pequeña hija.