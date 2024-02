Ella es Jessica Ortiz, la voz de “La Jefa” en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos, el reality show de la cadena Telemundo en los Estados Unidos ha provocado mucha discusión en las redes sociales por las múltiples controversias que se han generado entre los participantes de la cuarta temporada.

Entre los participantes se encuentra la puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”. Además, el cantante mexicano Lupillo Rivera, la reina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, entre otras personalidades de toda Latinoamérica participan del reality.

Sin embargo, una de las figuras con mayor protagonismo nunca ha mostrado su rostro en el show, se trata de “La Jefa”, la voz que le da instrucciones y busca el orden en La Casa de los Famosos. Se trata de Jessica Ortiz, quien le da la voz a “La Jefa” quien le habla a los participantes del programa.

Según publicó la revista People en Español, Ortiz es una actriz de doblaje mexicana que se ha desempeñado en diversos proyectos.

“Yo empecé haciendo locución cuando tenía nueve años y después como a los quince años conocí a un director de doblaje y dije: ‘Yo quiero hacer doblaje’. Y se rió y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, expresó Ortiz en una entrevista en marzo del 2020 con ADR Networks.

A través de su Instagram, donde cuenta con más de 100 mil seguidores, Ortiz, comparte videos de los doblajes que ha realizado para el mundo del cine. Esta es la voz de la película animada Angie. Además, también fue la voz de Jessie en Toy Story.

Ortiz también ha compartido imágenes en sus redes sociales donde se muestra en el detrás de cámaras en los estudios de Telemundo donde se lleva a cabo La Casa de los Famosos.