Camilo busca retarse en la salsa en su proyecto “Un”

Camilo Echeverry, mejor conocido por solo Camilo, quería derrumbar las paredes que se pueden crear en la industria de música cuando los artistas se centran en un solo género musical.

Por tal razón, el colombiano presentó su EP “Un” con los temas en salsa “Gordo”, “No se vale”, y “Plis” grabado en vivo con una banda.

“A mi me da mucho pudor cuando digo la palabra ‘salsa’ refiriéndome a cosas que hago yo porque claro, yo crecí con la idea de que la salsa la tienen que hacer los salseros”, explicó en entrevista con Metro Puerto Rico.

Sin embargo, Camilo no quería ser definido por un solo género. El colombiano se mostró como un artista musical en todo su sentido, desde retrasar (con buena razón) el comienzo de la entrevista para grabar una melodía que no quería olvidar en su teléfono, cargar con un instrumento, a tocar y cantar algunas frases mientras hablaba. Por lo que se mostró como una persona que no puede ser encajonada en una sola descripción.

“Yo he tratado por gusto, por regalo a mí mismo de como derribar esos muros que tengo yo, y esos miedos que tengo de visitar esos lugares [otros géneros de música]”, profundizó.

Dentro del proyecto, Camilo comentó que abordó temas que normalmente echaría a un lado, nombrando sus “demonios” para poder sanarlos como lo es el ego herido tras perder un ser querido.

“Yo batallo con mi ego mucho. Batallo con mi ego, porque es grande y quiere ser más grande, y yo no quiero que sea tan grande. Hay cosas que a uno le duele en el ego”, se sinceró.

Con tres canciones, “Un” es su carta de introducción y de amor a los ritmos tropicales como es la salsa. El cantautor indicó que fue un proyecto que nació en enero del 2024 y que se trabajó en dos semanas. “Es mi récord creativo”, detalló.

De igual forma, Camilo confirmó que si hay un “Un” puede haber un “Dos”, pues sintió la sensación de que se puede convertir en parte de algo más grande.

“Estoy en este momento monotemático. Es que yo pudiera dedicarle 14 videos a explorar los géneros tropicales. Le voy a dedicar al menos a una de ellas, un rato de mi vida a ellas. Tengo muchas ganas de seguirlo explorando”, adelantó.

El artista tiene programada la gira “Nuestro Lugar Feliz Tour” que lo traerá de vuelta al Coliseo de Puerto Rico el 26 de octubre.

Entrevista completa: