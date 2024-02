Yaire regresó a los escenarios con imponente espectáculo titulado “Tu mayor tentación”

En la noche de ayer, sábado, subió el telón del histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan, para dar inicio al concierto “Tu mayor tentación” de la cantautora boricua, Yaire.

El espectáculo comenzó con un conmovedor video donde la artista narró, junto a impactantes imágenes, la historia de su carrera personal y musical.

Finalizado el video, la banda compuesta por cinco músicos y el público, recibieron a la cantante, quien interpretó el tema “Ya me liberé”, acompañada por seis bailarines. Siguió el espectáculo con los temas “¿Por qué no vuelves?” y “¿Dónde están los hombres?” .

“Desde niña crecí con un piano en mis manos. En mi casa siempre había un piano ya que mi padre, Eloy Monrouzeau, es músico. Hoy les quiero compartir, acompañada de este gran amigo, un poco de estos temas”, fueron las primeras palabras de Yaire, mientras estaba sentada en un piano de cola para cantar los éxitos “Dime”, “Contéstame”, “El fantasma de tus besos”.

La velada siguió con los temas “Hoy me desperté” y “Te amo tanto, “Gracias a tu amor”, “No le digas a nadie” y “Te amaré”.

El primer invitado de la noche en aparecer en el escenario fue el tenor José Juan Tañón, quien con su potente voz, interpretó el tema “Ya nada es igual”, arrancando aplausos del público. Luego, junto a Yaire, quien esta vez lucía un segundo cambio de ropa en color azul y negro, cantaron en inglés e italiano el tema “The Player”.

Luego del extraordinario dueto, la artista dio un breve mensaje sobre la importancia de mantener vivo el género de la balada, para dar paso a los memorables temas “I will always love you” de Whitney Houston, “Detrás de mi ventana” de Yuri y el tema de su autoría, “Soledad”. Luego, dio paso a un breve homenaje a otras divas de la balada con los temas “Abrázame fuerte” de Lourdes Robles, “Quiero que me hagas el amor” de Ednita Nazario, “Fuera de mi vida” de Valeria Lynch y “El amor” de Yolandita Monge.

La segunda invitada de la noche fue la actriz, influencer y cantante, Jarnest, quien llevó un mensaje de no más violencia de género a través del tema “Cosas bonitas”.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación del tercer invitado, Adam Blasco, hijo de Yaire, donde la cantante le dedicó unas hermosas palabras al joven de 16 años, para luego él sentado al piano, cantar junto su madre el tema “Amorfoda”.

Luego de un abrazo y de los aplausos del público, Yaire cedió el escenario a su hijo y el joven cantante MNO para juntos estrenar el tema “Otro amor”. Sin duda alguna, Adam heredó la vena artística de su madre, quien además de la música, se está destacando en el teatro.

Con un tercer cambio de ropa, apareció la artista para interpretar el tema “Yo creo en el amor”. Luego, encendió el escenario nuevamente al ritmo del merengue con los temas que Olga Tañón popularizara y que la hiciera merecedora de múltiples reconocimientos como compositora con los temas “El frio de tu adiós” y “Contigo o sin ti”. Del merengue dio un sabroso giro a la bachata para interpretar uno de sus más recientes sencillos “Roma”, acompañada por el cuerpo de baile.

La bachata continuó con el cuarto invitado de la noche, el cantante urbano Jahzel, quien junto a Yaire cantaron el tema “Pero sin ti”, en una interesante fusión musical.

La intensa velada cerró con los temas “No mientas”, Mi laberinto”, el nuevo sencillo “Gracias” y finalizó con el tema “¿Qué haría sin ti?”.

Para cerrar la noche, Yaire interpretó su icónico tema “Tu mayor tentación”, convirtiendo la sala en un karaoke masivo.