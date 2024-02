Rafael José le dice adiós a ‘Viva La Tarde’

El actor puertorriqueño Rafael José se despide del programa ‘Viva La Tarde’ luego de 6 años en el equipo.

Rafael explicó que tiene un proyecto que le conflige con el tiempo de ‘Viva La Tarde’ y por eso tomó la decisión de decirle adiós por el momento.

‘’Es un hasta luego... yo no quería hacer una despedida oficial de Wapa, tengo un proyecto que me conflige con seguir haciendo aquí el programa y por eso es que me voy, no es que tengo un mal entendido ni me han tratado mal’', aseguró.

‘’Nuestro Rafael José se despide de #VivalaTarde luego de 6 años en el equipo y una trayectoria de más de 50 años en la televisión y la música. 📺 • Querido Rafa, te deseamos infinitas bendiciones y el mayor de los éxitos en todos los planes que tengas. Ha sido un privilegio llamarte familia por todos estos años’', escribió la página oficial del canal.