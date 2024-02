Laura Pausini sobre su madre: “Me regaña todavía, aunque tengo casi 50 (años)″

La cantante italiana, Laura Pausini, comenzará hoy, domingo, su gira por latinoamérica en Chile con el fin de celebrar sus 30 años de carrera musical. Por esa razón, habló sobre este y otros temas con Publimetro.

La artista, que se ha destacado por ser muy honesta en las entrevistas que le realizan, relevó que todavía su madre la regaña, aunque tiene 49 años.

“¿Sabes qué? Soy muy charlona, como me dice mi madre y me regaña todavía, aunque tengo casi 50. Me dice que hablo demasiado y que cuento demasiadas cosas de mí, pero yo estoy cómoda así. No tengo muchas cosas guardadas o secretas que no he compartido. Yo soy muy así. Yo me pongo muy triste, casi apática, cuando estoy en casa y no trabajo, eso me parece como estar ya en una tumba, ¿no?”, dijo Pausini en la interviú.

Asimismo, contó que tiene un “lado oscuro” que pocos conocen, sin embargo, precisó que no quería llamarlo “depresivo”.

“Estar en casa con nuestros seres queridos es algo mágico, pero al mismo tiempo, después de dos días me muero y necesito viajar, esta es la cosa más oscura mía. No quiero hablar de depresión, porque es una enfermedad muy seria, pero las veces que me he encontrado más triste en mi vida fue cuando no estaba de gira, cuando no estaba viajando por promoción durante la pandemia fue un desastre para mí. Incluso cuando terminó la pandemia empecé a vivir de una manera nueva mi trabajo. Ahora, vivo más serenamente ese contacto físico, porque creo que es muy esencial. Creo que las nuevas generaciones -en general- están perdiendo eso un poco”, sostuvo.

También, habló sobre las colaboraciones con otros cantantes y comentó que no apuesta por ellas, ya que realiza featuring con personas con las que entiende que puede compartir un mensaje o apreder algo nuevo.

“En mi caso, yo colaboro con alguien que realmente quiero compartir un mensaje o aprender algo, porque muchas veces las colaboraciones deben ser también una escuela para el mismo cantante, también a nivel vocal. Cuando con Michael Buble, entré en un estilo musical diferente del mío y me ha enseñado mucho a utilizar una manera más crooner, que es su estilo. Uno de mis últimos duetos fue con Carlos Rivera en una canción que se llama La solución, que es una canción muy importante y quería compartirla con él. Si él me hubiese dicho que no, no hubiera llamado a alguien más. Yo cuando escucho una canción, siento a veces las voces de alguien y trato llamar a este alguien. No es porque debo hacer un dueto”, puntualizó la artista.

“Obvio que me han preguntado mil veces también la compañía de hacer incursiones, de hacer duetos, pero si no lo siento, prefiero no... Yo tengo una deuda con el público por lo que me ha dado y quiero ser totalmente auténtica, aunque a veces puede ser que he perdido ocasiones evitando algunos duetos que me han propuesto, pienso haber sido siempre muy honesta en eso”, agregó.

Lamentablemente, la italiana no se presentará en los escenarios de Puerto Rico.