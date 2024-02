Ivonne Orsini vive momento incómodo en una tienda por departamento

A parte del carisma, la humildad, la alegría y la generosidad que distingue al boricua, la honestidad puede ser una de las características que provoquen que en ocasiones verbalicen “comentarios”, “anécdotas”, “críticas constructivas”, entre otros, en el momento menos oportuno.

La más reciente víctima de esto fue la presentadora de televisión, Ivonne Orsini, quien recurrió a las redes sociales para contar el momento incómodo que vivió cuando fue de compras a una tienda por departamento.

“Esto me acaba de pasar!!!! 🫣”, escribió la modelo en el caption de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Tengo que contarles algo. Estoy entrando a esta tienda (mientras muestra el lugar), ya todas las mujeres saben donde estoy, obviamente. Entonces estaba entrando a la tienda y, cuando voy a entrar, habían unas señoras hablando, pero las escuché. Estaban hablando bastante alto, pero ellas no me vieron a mi”, comenzó narrando al exreina de belleza en el videoclip.

“(Las señoras dijeron) ´Sí, porque ya, ya las mujeres ya no paren, ya no paren. Ahora, lo que tienen son perritos´. Ahí mismo yo les paso por el la´o (mientras mostraba su perro)”, dijo Orsini entre risas.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Algunos puntualizaban que lo que expresaron las “señoras” era una “realidad”, mientras, otros apoyaban el derecho que tiene cada mujer de decidir si desea o no ser madre. Además, señalaron la importancia de tener empatía al momento de hablar sobre otras personas cuando no se conoce el contexto de sus decisiones.

“Es una realidad”, “Bueno las señoras no dijeron nada fuera de lo común, estan diciendo la verdad”, “Es verdad ya no parimos sólo queremos darle amor 🧡 a los perritos yo tengo un labrador y eso es lo más ñoñi que ahí solo me quiere para el 😂” y “La gente siempre habla y generalizan, no saben las decisiones o el porqué una quiere o no quiere, puede o no tener hijos y tenemos a nuestro bebé perri hijo que es una gran responsabilidad tanto emocional, económica y legal”, fueron algunos de los comentarios destacados.