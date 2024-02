Profeta en su tierra Kany García

En el 2004, cuando Kany García comenzaba a visibilizar su talento en aquel reality show de canto llamado Objetivo Fama, nadie imaginó que hoy, veinte años después, aquella joven toabajeña llena de sueños e ilusiones -como todos los que competían- se convertiría en la estrella musical que es hoy. Después de todo, con una salida temprana y abrupta de dicha competencia como consecuencia de un accidente de tránsito, y lo cuesta arriba que puede ser labrar una carrera musical, incluso para las personas que lograron alzarse con la victoria en las seis temporadas que duró el certamen, ¿quién lo hubiera previsto? Probablemente ni la propia Kany.

Pero hoy, veinte años después, con un estilo único e inigualable cultivado a lo largo de su trayectoria, una energía y dominio escénico espectacular, y una marcada conexión con su público, la cantautora puertorriqueña demostró que es profeta en su propia tierra. En su primera función de su serie de conciertos, Te lo agradezco, celebrada la noche del viernes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, quedó claro que su público la adora como artista y la respeta como persona que utiliza su voz no solo para cantar, también para educar, concienciar y defender derechos humanos y civiles.

A tales efectos la consagrada artista no vaciló un segundo para denunciar la ola de casos de violencia de género y feminicidios que se reportan en el país con frecuencia pasmosa, para expresar su solidaridad con la comunidad LGBTTIQ+ y para pedir un currículo con perspectiva de género en el sistema educativo del país.

A eso de las 9:30 de la noche, con guitarra en mano, la ganadora de múltiples premios Latin Grammy salió al escenario para interpretar, Fuera de servicio, un tema que fue lanzado a mediados del año pasado. Le siguieron los éxitos Mi plan de vida y Soy yo para posteriormente dar paso al primer invitado de la noche, el también cantautor y compatriota, Tommy Torres, para interpretar a dueto Quédate, del álbum Contra el viento.

“Esto es la gloria, esto es otra cosa”, expresó la artista agradecida por la acogida de los espectadores para de inmediato dar paso a Bailemos un blues, tema que García aprovechó para lanzar su primer mensaje de conciencia social en solidaridad con la comunidad LGBTTIQ+. “Esta noche bailamos y seguimos bailando mi comunidad, en especial a la gente trans, la gente no binarie, la gente queer que tienen [la vida] más complicada. Bailamos esta noche, y vamos a seguir bailando y vamos a seguir incomodando, porque merecemos existir, porque tenemos los mismo derechos”, sentenció.

Más tarde en la noche se unió al espectáculo Robi Draco Rosa para integrarse a la interpretación del tema Cruzando puertas que Kany García ya había comenzado a cantar. Luego, ambos entonaron la canción Para siempre, éxito incluido en el álbum Soy yo de 2018. Cabe señalar que en octubre del año pasado, Rosa fue señalado por pronunciar comentarios transfóbicos -en su concierto Mysticus- contra Caitlyn Marie Jenner, mujer transgénero que reveló su identidad en el 2015.

“Me encanta cada vez más encontrar mujeres valientes […] a nosotras nos enseñaron por muchísimo tiempo que hay que conformarse con lo que parece, que cualquiera que venga a hacernos un cuento hay que creérselo y bueno, claramente, ojalá y con el pasar de los años al fin en las escuelas entre la equidad de género y nos cambien un poquito el libreto”, indicó García finalizada su interpretación junto a Rosa.

Otra de las invitadas de la noche que arrancó vítores y gritos de la audiencia fue la exponente en ascenso del género urbano, Young Miko, para cantar el tema En esta boca, lanzado en días recientes y que mezcla ritmos tropicales predominantemente bachata. En medio de la canción, Young Miko pidió a Kany García comenzarla de nuevo. “¿Podemos empezarla otra vez?”, preguntó la joven artista. “¿Tú quieres empezar de nuevo?”, replicó Kany al tiempo que agregó dirigiéndose al público: “Vamos a hacer una cosa. Yo nunca he parado una canción en un montón de años pero me lo está pidiendo una nena que hace historia”. “Perdóname me puse muy nerviosa”, expresó Young Miko quien recibió el apoyo de los espectadores para continuar el espectáculo.

Otras invitadas de la noche fueron Desi Nova, artista costarricense, la mexicana Carla Morrison y el cantante Fofé de la banda puertorriqueña Circo.

Varias personalidades dijeron presente en la velada musical entre ellos el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, la ex secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, la ex candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro y los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez.

“Es un año de elecciones, está cabrón pensar que en noviembre tenemos que nuevamente salir a votar y yo estoy clarísima de la incertidumbre de la gente. Y me hubiera encantado de alguna forma saber cuánta gente que entró por las puertas de aquí esta noche en el Choliseo están inscritas pero de lo que no me cabe duda es que las catorce o las quince mil almas que están aquí aman a esta Isla con total profundidad […] tenemos que salir a votar más allá de lo que creas, de lo que piensas, tienes que salir [a votar] este noviembre, no hay excusas si amas a este país no te comas la mierda viniendo solo a los conciertos”, manifestó García minutos antes de finalizar el evento.

Otras canciones que conformaron parte del repertorio de la artista fueron Lo que en ti veo, La siguiente, Muero, Hoy ya me voy, Confieso, Que te vaya mal, Una buena vida y Remamos.

Kany García regresa el sábado y el domingo al Coliseo de Puerto Rico para continuar con las funciones de la serie de conciertos Te lo agradezco.