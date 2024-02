Joe Joe asegura que en La Casa de los Famosos envidian a Maripily

La empresaria y modelo puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily” ha sido una de las más vocales y protagonistas del reality show de la cadena Telemundo, La Casa de los Famosos, donde desde el comienzo ha sido frontal con sus compañeros del programa.

Ante esto, su hijo Joe Joe Rivera, aseguró que los participantes que agreden verbalmente a su madre lo hacen solo por “envidia”.

“Después de que no haya agresión física estamos bien. Creo que esa contestación ya la tiene el público. Ya han visto cuán frontal es. Siempre va de frente, así que no hay agresión que valga la pena. Esos reality son así, hay de todo, drama, exageraciones y admiración con rabia que no es otra cosa que envidia. Pero lo importante es que nada sea personal”, expresó Joe Joe en entrevista con People en Español.

Del mismo modo, aseguró que su madre estará entre los finalistas del programa, pero sin importar el resultado del público, para él ya es una ganadora.

“Mi mamá es una gladiadora y seguro llegará donde ella se lo proponga y el público decida. Al final del día es un juego y el público es quien decide. Pero ya para mí es una ganadora porque veo como la gente se ha identificado con su estilo de ser organizada, disciplinada en sus cosas, exigente y mamá pollito. Que grita a veces, todo el mundo en algún momento grita. Pero sobre todo porque no se deja y hemos visto como mucha gente ve en ella la valentía para defenderse”, expresó Rivera.

La puertorriqueña actualmente es una de las que más controversia ha generado en el programa. Su primer enfrentamiento fue contra la mexicana Thalí García quien terminó saliendo voluntariamente de la competencia. Más reciente, Maripily enfrentó a la influencer conocida como “Bebeshita” tras habérsele reclamado por sus votaciones para nominar a sus compañeros en la competencia.