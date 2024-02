“En Esta Boca”: Kany García busca salir de su zona de confort con sencillo junto a Young Miko

La cantautora Kany García siempre busca innovación en su temas y su nueva colaboración “En Esta Boca” junto a Young Miko no fue la excepción.

“Para mí era importante que hubiese cierta incomodidad entre ambas de que no fuera el género que naturalmente tenemos, yo dentro del pop y ella [Young Miko] dentro de la música urbana. Era como importante tener ese puente donde nos encontraramos y que ambas tuvieramos los mismo retos”, explicó García en entrevista con Metro Puerto Rico.

“En Esta Boca” es una fusión de bachata con un poco de urbano que estrenó ayer, jueves, a horas de su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Para García era importante adentrarse en otro género junto a Miko para demostrarle a su audiencia otra fase las artistas.

“Yo pensaría también que hay cosas siempre importante, por parte de público que puedan reconocer, y conocer de la artista que quizás no sabían de su repertorio, en el caso de ella [Young Miko] ponerla a cantar. En el caso mío, poder defender lo que es la música tropical”, abundó.

De igual forma, García precisó que el concepto de la canción, y el género, se creó después de establecer la colaboración con la rapera.

El tema es uno que visibiliza a la comunidad LBGTQ+ y es la primera vez que García le canta directamente a una mujer con letras como “yo sé que tienes jevo, pero yo te lo hago más bueno”.

“Yo pienso que tiene que haber dos cosas [para la colaboración], como decía la incomodidad musical, pero lo que tenía pie y cabeza, es que las dos pertenecemos a la comunidad [LBGTQ+]. Era que las dos somos vocales, era que las dos somos muy activista con nuestra comunidad, que reconocemos la necesidad que hay de visibilidad”, puntualizó.

Asismimo, adelantó que “En esta boca” formará parte de su próximo álbum el cual espera lanzar para abril de este año.

Concierto en Choli

La artista boricua se presentará este fin de semana, a partir de hoy, en el Coliseo de Puerto Rico (Choli) con tres funciones “sold-out” para dar comienzo a su gira.

“Estoy muy emocionada, contenta y feliz con la idea de haber planificado esto con mucha antelación. Este concierto para mí, a nivel creativo, a nivel de puesta en escena, es el más retante. Yo pienso que cualquier persona que había ido al último concierto que hicimos en Puerto Rico sabe que pusimos la vara súper alta”, indicó.

Los conciertos de García en el Choli se han vuelto una casi tradición en Puerto Rico con 11 conciertos en la tarima desde que comenzó su carrera como solista.

“Eso es increíble. Yo trato de no dar las cosas por sentada y me metí en la cabeza que cuando ibamos a salir con el Choliseo de que iba a ser uno”, confesó.

Sin embargo, explicó que por la gran acogida decidió abrir las otras dos funciones.

“Mis mismo músicos me decían ‘abre la cuarta [función]’ y yo me reía. Es bonito que la gente se quede con deseo y es bonito, también, que nos disfrutemos lo que logramos, no es poco que una artista mujer haga tres concierto en nuestro país completamente vendidos”, enfatizó García.