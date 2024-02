Muralista plasma la belleza natural de Puerto Rico en un mural creado para el Mundial del Surfing

En el marco del esperado Mundial de Surfing (ISA World Surfing Games), programado para llevarse a cabo en la playa La Marginal, en Arecibo, del 23 de febrero al 3 de marzo, el muralista, artista plástico y diseñador gráfico bayamonés, Gabriel “Abast” Salvá Ortiz, recibió la encomienda de crear un homenaje a la afición del surfing en dicha región geográfica de la isla.

El mural de 1,000 pies cuadrados, titulado “Arise, shine, for your light has come!”, alcanzan los 20′ pies de altura x 50′ pies de longitud. El mismo se convertirá en una pieza permanente en la pared del antiguo hospital Manuel Figueroa, una estructura cerca a la sede del evento. La delegación de atletas ‘surfers’ que estarán representando a nuestro país, lo apoyaron en la culminación la obra.

“El arte es un lenguaje universal que trasciende fronteras. Es esencial llevar la belleza. No importa donde uno se encuentre, es importante llevar la belleza de donde uno vive. Por eso, me enfoco en flora y fauna, recordando a las personas las maravillas de Dios que hay a nuestro alrededor”, expresó Abast.

Inspirado en la belleza natural de Puerto Rico y Arecibo, el artista integró elementos como las playas, las olas, los atardeceres y el Faro de Arecibo, así como la flora y fauna local, que incluye la amapola anaranjada, el zumbador esmeralda (nativo de Puerto Rico) y las uvas playeras. Con una gama de más de 35 tonalidades que combina neutros con vivos y brillantes matices, incluyendo una gama de azules turquesas, naranjas, violetas, entre otros. Una vez completada, la obra será protegida con cuatro capas de sellador para su preservación.

“Nos motivó el auge de un deporte como es el surfing que, por nuestra condición de isleños, debe desarrollarse de forma natural y seguir inspirando a las nuevas generaciones. Este espacio en Arecibo es reconocido como uno de los más atractivos para este deporte a nivel mundial. Consideramos era un lugar idóneo para destacar y honrar a través del arte los elementos que definen nuestra cultura, tanto para locales como visitantes”, comentó Cristina Cardona, gerente de marca en Master Paints, quienes impulsaron la creación del mural.

La empresa ha desarrollado múltiples proyectos de rescate de espacios usando el arte, como han sido murales en lugares tan diversos como la comunidad La Perla, Loíza, Santurce y muchos otros alrededor de la isla que han sido revitalizados mediante el uso del color.

Puerto Rico será anfitrión del Mundial de Surfing, un evento que además de celebrar el deporte, sirve como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta competencia internacional proyecta la cultura y el talento de la isla a nivel mundial, reforzando su posición como un destino vibrante y diverso.