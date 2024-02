Maite Alberdi y la nominación de “La Memoria Infinita” a los premios Oscar: “somos la única película en español, y eso me llena de orgullo”

El cine chileno está representado con dos nominados a los Premios Oscar: El Conde en Mejor Fotografía y La Memoria Infinita, el documental dirigido por Maite Alberdi, ingresó a la categoría mejor documental.

“Todavía no lo puedo creer ni entender, es muy especial, es muy excepcional, es una categoría que hay que darle un contexto y quiero explicarla bien”, señaló Alberdi a los medios chilenos añadiendo que “en la categoría documental había 167 películas, donde somos la única película en español, y eso me llena de orgullo, el haber encontrado un lugar en una sección que siempre había estado muy cerrada para la industria norteamericana y sentir que mi filmografía tiene un espacio ahí, estoy muy orgullosa de tener un lugar ahí”.

La realizadora —que por segunda vez es nominada al Oscar, la anterior fue en 2020 por El Agente Topo— destaca cuál es a su juicio el motivo para que la cinta —que retrata el transitar del periodista chileno Augusto Góngora por el alzheimer y cómo la compañía y cuidados de su compañera, la actriz y ex ministra de Cultura Paulina Urrutia lo mantienen conectado con la realidad— llegara tan alto.

“Si bien es una película de producción local y está en nuestra memoria colectiva, finalmente, es una historia de amor y todos la entienden así; creo que ha llegado lejos porque conmueve, porque es excepcional la relación que ellos tienen y eso repercute en cómo Augusto vivió el alzheimer”, dijo.

Además, destacó el trabajo que como equipo realizaron para mantener el filme presente y circulando por el mundo, ya que exactamente hace un año fue premiado en Sundance. Recientemente el documental ganó en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya en España. En esa misma categoría competía la película puertorriqueña La Pecera.

La cineasta resaltó el trabajo de difusión que hizo Urrutia de la película. Además relató cómo el trabajo de la actriz fue fundamental para la realización del documental. “Nos agarró la pandemia, y enviarle la cámara a la Pauli fue un salvavidas, pero no sabíamos si iba a ser un material salvable. Lo más desafiante fue ir descubriendo la película, y no estar seguros de que la teníamos. Me gustaba estar con ellos, pero no teníamos la certeza ni el control de un resultado”, contó.

Alberdi puntualizó también que poder estar en una plataforma de streaming como Netflix fue de gran ayuda.

Para la cineasta la nominación ya es un triunfo. “Estar nominada es un premio gigante, ese ya es el premio. Me conmueve haber llegado aquí, ese es mi premio, estar acá, nos tenemos que sentir todos orgullosos de la película y de que Chile esté ahí en esa categoría, y que esté en Mejor Fotografía también”.

Sobre su futuro, dijo que “tengo hartas cosas en carpeta, en desarrollo y en distintas etapas [...] lo que viene para mí, ahora, es estar hacia adentro, creando, para luego volver al mundo”.