Estrella cubana de afrolatin jazz Daymé Arocena estrena álbum producido por Eduardo Cabra

La estrella afrocubana Daymé Arocena estrenó hoy su nuevo álbum ALKEMI disponible en todas las plataformas musicales. El álbum fue producido por Eduardo Cabra y cuenta con colaboraciones junto a Vicente Garcia en “A Fuego Lento” y Rafa Pabön en “Suave y Pegao”.

ALKEMI es la quinta producción discográfica de Dayme Arocena via Brownswood Recordings y su primer álbum desde el estreno de Sonocardiogram en 2019.

Cuando Daymé decidió hacer un cambio y grabar su cuarto álbum de estudio en Puerto Rico con el icónico productor el cual Daymé admiraba y anhelaba trabajar, Eduardo Cabra (Calle 13), nunca pensó que terminaría mudándose a Puerto Rico.

“Desde que puse un pie en la Isla, supe que no quería irme nunca. En aquel momento, ya había pasado tres años fuera de Cuba, viviendo en Canadá con mi esposo, a quien llamé y le pedí que viniera a Puerto Rico y que por favor me trajera todas mis cosas. No fue una decisión consciente de mi parte. Simplemente fue amor a primera vista”, compartió la cantautora cubana.

El álbum lleva como título Al-Kemi una palabra yoruba para ‘alquimista’. “Es la combinación de todos los elementos para alcanzar un resultado inigualable, lleno de brillo y luz, como el oro cayendo del cielo”, explicó Daymé.

“‘A Fuego Lento” junto a Vicente Garcia es otra de las muchas canciones viejas escondidas en mi libro de composición. Cuando pude terminar la canción, puede romper con los tabúes internos y heredados para poder disfrutar completamente de la mujer que soy hoy con todas mis cicatrices construí mi armadura”, dijo.

Desde el sencillo principal, “Suave y Pegao” – una fusión de jazz, bossa nova y urbano junto a la estrella de música urbana Rafa Pabón como invitado, al sonido neo-soul de “A Fuego Lento,” junto al cantante dominicano Vicente García, el álbum depende en formatos sagrados del pasado, pero con arreglos conscientes para redefinir lo que se supone que sea el sonido de pop latino.

“Definitivamente fue un trabajo en equipo”, comentó Daymé, mientras reflexiona desde su hogar en San Juan. “La flexibilidad es una de mis grandes virtudes. siempre estoy abierta a toda sugerencia cuando se trata de mejorar. Mi pianista, Jorge Luis “Yoyo” Lagarza y yo trabajamos en los demos con el resto de la banda. Luego con la dirección de Eduardo Cabra, seleccionamos músicos de todo el caribe – Cuba, Puerto rico y la Republica Dominicana. Todos contribuyeron con su energía y color”, agregó.

El pianista de Daymé fue quien originalmente sugirió que contactara a Eduardo Cabra conocido por combinar aptitud comercial con un gran sentido del arte. No tan solo Eduardo aceptó la oferta de Daymé sino que también le extendió una invitación a hospedarse en su casa durante los cinco meses que grabaron el álbum en Puerto Rico.

“Eduardo lleva mucho tiempo en la industria. No tenía idea de que estaba familiarizado con mi música”, comentó la artista.

“Daymé es uno de los músicos más talentosos con quien he trabajado. Me disfrute trabajar juntos, porque ella sabía exactamente el tipo de fusión que quería: un cruce entre sus raíces afrocubanas, marcadas evidentemente en este álbum, con un estilo un poco más contemporáneo de sintéticos análogos, muestreos y un poco de electrónica. Quería que ambos mundos se comunicaran entre ellos, respetando y no respetando los colores ancestrales. Me siento cómodo con ambos mundos, y Calle 13 caminó por ambos caminos. Con este álbum, Daymé se abre al Caribe en grande. Su comprensión de armonías y sus destrezas en presentación están fuera de este mundo”, comentó por su parte Eduardo Cabra.