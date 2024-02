Molusco, Pamela y Ali Warrington le tiran con todo a SBS

Tras su salida de la emisora La Mega 106.9 FM, el locutor Jorge Pabón “Molusco” ha hablado en varias ocasiones sobre las razones por las cuales decidió salir al no llegar a un acuerdo con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).

Sin embargo, en la noche del martes publicó un video en el cual aparece junto a sus compañeros Ali Warrington y Pamela Noa donde cuentan más interioridades sobre sus respectivas salidas de la empresa.

El más fuerte fue Pabón, quien reveló que desde hace varios años había tenido varias diferencias con la compañía. Una de estas diferencias fue cuando realizó el evento “El Apartamento de Molusco” en el Coliseo de Puerto Rico. Para este evento que produjo a través de su empresa Molusco LLC, solicitó a SBS que lo ayudaran a conseguir dos artistas para el evento y este le daría parte de las ganancias a la compañía. Sin embargo, Pabón aseguró que la empresa no cumplió con conseguir los artistas pero cobraron el dinero de las ganancias del evento.

Del mismo modo, los tres locutores hablaron sobre la medida que tomó la empresa para eliminar el “talent fee”, un pago que se realiza a los talentos de las emisoras cuando realizan menciones de anunciantes al aire. Molusco explicó que desde hace unos años se le quitó este pago a los talentos de SBS, sin embargo, la compañía continuaba cobrando el cargo a sus clientes comerciales.

“Eso nosotros lo cobrábamos antes, eso era un salario adicional...Uno dice, sabes qué no me están dando lo que estoy pidiendo pero con los talent fee cuadro caja y cuadras bien. Pamela era la única que cobraba el talent fee por ser servicios profesionales”, explicó Molusco.

Molusco indicó que la determinación se dio hace 10 años donde la empresa eliminó el pago a todos los talentos del conglomerado de emisoras tanto en Puerto Rico como Estados Unidos.

“Hace diez años atrás a todos los empleados de SBS, tanto en Puerto Rico como en toda la cadena le quitaron los talent fee. Tu puedes decir, -al cliente no le van a vender el talent fee, no al cliente le seguían cobrando lo mismo lo único que ellos se quedaban con el dinero del talento. Entonces yo digo en una negociación, tú llevas diez años quitándome el talent fee, el talent fee es un salario, estamos hablando de mucho dinero. Me cogiste de pende... en la ganancia de ese concierto, tú no me quieres dar lo que te estoy pidiendo de dinero, vamos a negociar y me estás pidiendo el 50% de mis redes sociales”, expresó Molusco molesto por la negociación que realizó con la empresa que no llegó a un acuerdo.

Entre estas cosas, al parecer la gota que colmó la copa fue cuando la empresa le solicitó el 50% de las ganancias de su plataforma Molusco TV en YouTube.