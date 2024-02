Otro escándalo en el Miss Universo: expresidenta rechaza denuncias de fraude y amenaza con demandar a la actual dueña

Por medio de una publicación de Instagram, la expresidenta del Miss Universo, Paula Shugart, quien dirigió la empresa por más de 30 años, indicó que está evaluando sus opciones legales, luego que la actual dueña, Jakapong “Anne” Jakrajutatip, le acusó de acciones fraudulentas y por haber tomado dinero por “debajo de la mesa” para que algunas candidatas clasificaran o compraran la corona.

Shugart, quien dirigió el certamen internacional por casi 30 años, rechazó rotundamente las alegaciones de Jakrajutatip y aseguró que tales comentarios no solo representan una difamación, sino que “desacredita a las mujeres“ que ganaron la corona del concurso de belleza.

“Recientes comentarios falsos e indignantes hechos por la propietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, impugnan mi carácter y me han obligado a romper mi silencio. Normalmente, elegiría ignorar tales afirmaciones pero, al sugerir que soy corrupta y tomé dinero “debajo de la mesa” para asegurar las clasificaciones en las competencias del Miss Universo, Jakrajutatip no solo me difama, pero también desacredita a las mujeres que ganaron la corona de Miss Universo insinuando que sus títulos fueron “comprados” y no ganados por mérito. No puedo tolerar tales afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y quienes han cargado el título”, manifestó en su red de Instagram.

La expresidenta aseguró que evalúa sus opciones legales en Thailandia, no obstante, recalcó que su trabajo hablará por sí mismo y que no tiene intención de ”participar en el drama en redes sociales”.

“Actualmente, estoy considerando mis opciones legales en Tailandia y qué acciones podría tomar. Sin embargo, dado que mi queja será solo una de las muchas acciones legales que enfrenta actualmente el propietario de JKN, es imperativo para la marca Miss Universo y su legado que inmediatamente diga la verdad y condene estas palabras antes de tomar cualquier acción en los tribunales tailandeses y me reservo todos los derechos para reclamar daños y perjuicios. No tengo ninguna intención o necesidad de participar en el drama de las redes sociales y no lo haré. Cualquiera que me conozca sabe la verdad y lo que represento. Dejaré que mis años de trabajo con algunas mujeres verdaderamente increíbles hablen por sí mismas“, concluyó.

La estadounidense anunció su renuncia en la última edición del Miss Universo el pasado noviembre, en el cual la nicaragüense, Sheynnis Palacios, resultó como la ganadora del título.

Luego que la compañía de Jakrajutatip adquirió la marca del certamen internacional, el Miss Universo ha rondado en la prensa por someterse a procesos de recuperación de quiebra, problemas de liquidez y ha causado problemática en las redes por cambios en sus reglamentaciones.