Anuncian convocatoria para la 29a edición de Berklee en Puerto Rico

La organización puertorriqueña sin fines de lucro Make Music Happen anunció la apertura de la convocatoria para la 29a edición del programa de educación musical Berklee en Puerto Rico el cual se llevará a cabo del lunes 3 al sábado 8 de junio del 2024, en las instalaciones de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli, en Caguas.

“Con mucho entusiasmo anunciamos la edición número 29 del programa Berklee en Puerto Rico, con un programa más extenso, robusto y completo. Estamos muy contentos de regresar a las instalaciones de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli y culminar esta edición de Berklee en Puerto Rico con el concierto de graduación en el magno Centro de Bellas Artes de Caguas. Agradecemos al Municipio de Caguas y al Departamento de Educación de Puerto Rico su continua confianza y colaboración para facilitar el acceso al programa a más estudiantes de toda la Isla”, dijo Luis Álvarez Fiol, presidente de Make Music Happen, en declaraciones escritas.

Este año, el programa Berklee en Puerto Rico incluirá un seminario para maestros de música ofrecido por profesores del Berklee College of Music en las instalaciones de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli. Del lunes 3 al sábado 8 de junio se impartirán los talleres del programa Berklee en Puerto Rico para estudiantes en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, también en las instalaciones de la ELMAP. Once profesores de Berklee College of Music ofrecerán, durante la mañana, clases de arreglo, composición, improvisación, solfeo, teoría musical, técnicas de instrumentación, y vocalización, entre otras, y ensayarán los grupos musicales durante la tarde. El programa culminará con el recital de graduación el domingo 9 de junio en Centro de Bellas Artes de Caguas, donde los participantes demostrarán las destrezas musicales desarrolladas durante los talleres. Los estudiantes más destacados podrán cualificar para obtener ayuda financiera y continuar sus estudios en Boston.

“Es un privilegio que una institución como Berklee regrese a Caguas para abrirle las puertas al talento de nuestros músicos en formación. Me siento honrado y muy entusiasmado por esta oportunidad única para los estudiantes”, expresó por su parte, el alcalde del Municipio de Caguas, William Miranda Torres.

El programa de educación musical de Berklee le ofrece a sus participantes acceso al método de educación musical de dicha institución en Boston. Como en años anteriores, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer una audición para ingresar a Berklee College of Music. Además de los profesores de Berklee, también habrá personal administrativo de la institución realizando evaluaciones formales para aquellos estudiantes interesados en ser admitidos al programa universitario en Boston. De igual forma, habrá personal del departamento de ayuda financiera para orientar a los estudiantes interesados en los distintos programas de la institución.

“Nos entusiasma continuar este acuerdo colaborativo con Make Music Happen y el Berklee College of Music, entidades firmemente comprometidas con ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes en la música y las artes”, dijo la secretaria de Educación, doctora Yanira Raíces. “Sabemos que esta nueva edición también será de gran beneficio para muchos de nuestros estudiantes virtuosos, en toda la isla, que comienzan su carrera universitaria en este campo. Del mismo modo, agradecemos la colaboración y el compromiso del alcalde de Caguas de acoger nuevamente el programa y sus profesores para este esfuerzo. Les deseamos mucho éxito a todos los participantes”, añadió.

Para participar del programa Berklee en Puerto Rico, los candidatos deben ser residentes de la Isla, tener por lo menos 15 años al inicio del programa, seis meses de estudios en su instrumento principal o voz, y destrezas de comunicación en el idioma inglés. Los interesados en participar deberán entrar a la página web www.makemusichappenpr.com/berkleepr y llenar la solicitud en o antes del viernes, 19 de abril. Estos también deberán someter contenido, preferiblemente enlaces a videos o audio, que evidencien su experiencia y sus habilidades musicales. La inscripción al programa tiene un costo de 95 dólares, que incluye almuerzo, camiseta, y materiales para el máximo aprovechamiento de los participantes y que se puedan llevar consigo toda una experiencia única que les haya servido de aprendizaje.

“Este programa de una semana permite a los aspirantes a músicos de toda la isla la oportunidad de desarrollar sus habilidades, ser desafiados musicalmente, hacer conexiones con sus compañeros y comenzar su camino hacia una vida de creatividad y su carrera en la música”, detalló Jason Camelio, vicepresidente auxiliar de Iniciativas Globales de Berklee.

Desde su primera edición en el 1995, más de 4,500 estudiantes han participado en el programa Berklee en Puerto Rico.

A través de su existencia, Berklee en Puerto Rico ha recibido el apoyo de varias entidades que le han permitido al programa continuar realizando su misión educativa. Entre ellas se encuentran Fundación Banco Popular y Liberty Foundation. Otros colaboradores incluyen Delta Airlines, HUB International, Wichie Sound Performance, Alfa 2.0, Good Bunny Foundation, y PRLinks Communications, entre otros.