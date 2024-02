Bad Bunny dice que se habría dedicado a las artes culinarias si no hubiera logrado ser cantante

El trapero boricua, Bad Bunny, reveló en una reciente entrevista que, si no hubiera logrado alcanzar el éxito en la industria musical, se hubiera dedicado a las artes culinarias.

“Soñé mucho con tener esta carrera (…) A veces decía: ‘maldita sea, si esto no debe ser así, no sé qué haré porque no tengo otro sueño’. Pero obviamente tenía que ser realista (…) así que fui a la universidad. Tenía mi trabajo [embolsando comestibles en Econo] para al menos pagar la gasolina. Si no iba a ninguna parte con mi música, iba a trabajar en las artes culinarias. Vi la cocina como algo creativo porque claro, hay recetas, pero también existe la oportunidad de elaborar tus propios platos, de crear tu propio sabor”, afirmó el artista en una entrevista con Benicio del Toro.

Sobre el éxito que han tenido tanto él, como el género urbano a nivel mundial, explicó que se debe a que han logrado conectar con el público que, incluso, no habla español.

“Es como siempre he dicho, la música no tiene lenguaje. Obviamente el reggaetón con sus raíces afrocaribeñas y ese patrón rítmico que te hace bailar, no puedes evitar seguirlo. Con esa línea, puedo conectarme con la gente. Ese es el mayor desafío actual con la música: conectarse con la gente”, detalló el puertorriqueño.

“Parte de por qué me he ganado a los fans es porque soy honesto, ya sea a través de canciones sobre joder, sexo, amor, tristeza o Puerto Rico. No quiero ser alguien que no soy, y lo reflejo en cómo me presento en las calles, en las redes sociales y en mis entrevistas. No estoy siendo falso. Creo que la gente, sin importar el idioma que hable, puede sentirlo”, agregó.

En cuanto a otros géneros musicales, Bad Bunny reconoció que siente un gran admiración por los corridos tumbados y Peso Pluma, como uno de sus máximos representantes.

“No sé si estás al tanto de lo que está pasando con los artistas mexicanos que cantan corridos tumbados, Peso Pluma y una nueva ola de jóvenes que están tomando la música regional mexicana y transformándola en algo moderno y actual. Están arrasando en el mundo. La música mexicana vuelve a ser popular de una manera realmente genial”, dijo el “Conejo Malo”.