Arcángel y Rauw Alejandro entre colaboradores del nuevo álbum de Residente

El rapero puertorriqueño reveló los nombres de los artistas que colaboraron junto él en su nuevo álbum “Las letras ya no importan”.

En la publicación donde muestra los nombres de las canciones que serán parte del álbum también muestra a los artistas que son parte del proyecto, entre los que se encuentran los exponentes urbanos Rauw Alejandro y Arcángel.

Además, también forman parte del álbum Vico C, Aldeano, Ricky Martin, Jessie Reyez, Nino Freestyle, Busta Rhymes, entre otros.

Ayer, Residente publicó el tracklist oficial de lo que será su nuevo álbum que publica la próxima semana.

A través de sus redes sociales el rapero reveló que “Las letras ya no importan” que publica el próximo 22 de febrero tendrá 23 temas.

Entre estos se encuentran: Valentina, 313, El malestar en la cura, Yo no sé pero sé, Jerga platanera, cerebro, Problema cabrón, Bajo los escombros, This is Not America, En talla, Pólvora de ayer, Sin lú, Que fluya, El encuentro, Estilo libre, Quiero ser baladista, El encuentro, Leoni, Ron en el piso, Artificial Inteligente, Desde la servilleta, 8, Las letras ya no importan y René.

De estos temas, algunos como René, This is Not America y Quiero ser baladista ya habían sido publicados.

“Hace mucho que no salgo.. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho mas, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”, escribió en la red social.

El anuncio llega luego de que a finales del 2023, este indicara que pospondría el lanzamiento de su álbum debido al conflicto entre Israel y Palestina, denunciando que sus colegas en la industria musical hicieron caso omiso a la problemática que se vive en el mundo.

“Les cuento a todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto...¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, expresó Residente.

Sin embargo, en enero, un mes después lanzó el primer sencillo de lo que será el nuevo álbum, titulado “Ron en el piso” donde recordó sus tiempos con Calle 13 en un video donde realiza un tributo a lo que fue el inicio de su carrera. En el mismo aparecen los personajes de los múltiples videos que realizó en esa etapa. Incluyendo a su familia, incluyendo a la exreina de belleza Denise Quiñones quien fue su novia por un tiempo.