‘The New Look’ podría convertirse en el espectáculo del año

Argumento. La serie retrata a Christian Dior en París después de la Segunda Guerra Mundial, cuando creó su línea de moda llamada extraoficialmente New Look. / cortesía (Roger DO MINH)

El drama histórico The New Look cuenta la fascinante historia de cómo el icono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos navegaron por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y lanzaron la moda moderna en el proceso.

Producido por Lorenzo di Bonaventura, el espectáculo ha sido creado por el director y guionista Todd A. Kessler, con un reparto de talento que incluye a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams y John Malkovich. The New Look presenta dos espectáculos que tienen lugar al mismo tiempo.

“No lo veo exactamente como dos espectáculos separados porque todo transcurre en el mismo contexto de posguerra, o durante la guerra, durante la ocupación nazi. Para mí, es un momento de la historia en el que todas las personas que estaban vivas se vieron afectadas, y lo que vivimos en la historia son dos individuos extraordinarios y cómo sobrevivieron, las decisiones que tomaron, y lo que ocurrió después de la guerra, o después de que Francia fuera liberada. La experiencia es que todos están en el mismo crisol, y luego seguimos las historias de Christian Dior y Coco Chanel”, explicó Kessler a Metro.

Para la mayoría de las personas cuyos vínculos con el nazismo fueron tan directos e incluso conocidos en su momento, como los de Coco Chanel, se convierte en la primera frase de su obituario. Pero, hasta cierto punto, parece histórico que Coco Chanel se haya librado un poco de eso. Algunas personas la conocen y hablan de ella, pero para otras no está en absoluto en su radar.

“No puedo decir por qué no está en los radares de algunas personas, pero la historia es que Walter Schellenberg prestó testimonio en los juicios de Nuremberg. Ese testimonio fue sellado porque proporcionaba mucha información. No fue abierto hasta 40 años después, aproximadamente en 1987. Para entonces, muchas de las personas de las que había hablado habían fallecido y no fue noticia en aquel momento. Esa es en parte la razón por la que gran parte de esta historia ha permanecido oculta y nosotros estamos contando buena parte de ella por primera vez. Está documentada en libros y ahora le damos vida en The New Look”, añade Kessler.

En la primera escena de este drama bélico, vemos a Coco Chanel, una majestuosa Juliette Binoche, fumando un cigarrillo con actitud guerrera en el salón de su Maison. En la siguiente escena, vemos a Christian Dior, interpretado por Ben Mendelsohn, aterrorizado dando una rueda de prensa en la Sorbona. Mendelsohn y Binoche han interpretado a muchos personajes creados y ficticios, pero ahora interpretan a personas reales utilizando músculos interpretativos arraigados en la realidad de los papeles.

“Por supuesto, al principio te lo piensas porque, bueno, son personas reales. Así que tienes que tener cuidado con cómo te comportas y todo eso. Llega un momento en que tienes que ser libre. Las raíces de la infancia son muy importantes porque así entiendes de dónde viene, todos los comportamientos y los traumas, y el mecanismo del comportamiento... Cuando estábamos rodando, sentía que tenía que ser Chanel en cierto modo. No hay otra manera. Tiene que ser un ser humano el que la cree y las circunstancias están escritas, y los hechos están escritos, e inspirados en hechos de la vida real. Así que tienes que confiar en que va a salir”, explicó Binoche.

Antes de la II Guerra Mundial, Coco Chanel había contribuido a la liberación de la mujer creando prendas bellas pero funcionales, es decir, diseños sin corsés ni complicaciones que permitían a sus usuarias moverse con mayor libertad. Por el contrario, la silueta que Dior introdujo en 1947 era severa en su feminidad, con cintura ceñida, hombros estructurados y tacones altos, y fue bautizada como ‘El Nuevo Look’, de ahí el título de la serie de Apple TV+.