John Malkovich: “Conocía bastante bien el mundo de la moda”

Formar parte del titulo de una pelicula y ser la figura central donde te interpretas a ti mismo (Being John Malkovich), te separa del resto de las superestrellas de Hollywood y te convierte en una poderosa fuerza única. En entrevista exclusiva con Metro Puerto Rico, John Malkovich (In The Line Of Fire, Con Air), el legendario actor con mas de cuatro décadas de excitantes proyectos actorales, conversó amenamente via videollamada sobre la fascinante serie de AppleTV+, The New Look, que se inspira en parte en la vida de los íconos de la moda Christian Dior y Coco Chanel mientras se conducian por los horrores y las complejidades politico-sociales de la ocupacion nazi en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.

3 preguntas para Malkovich:

Una de las cosas que más me gusta de este proyecto es cómo los creadores se tomaron algunas libertades creativas para darle vida a esta historia con elementos de suspenso, la belleza y las complejidades del mundo de la moda. pero respetando la historia real. Entonces me preguntaba, ¿cómo reaccionaste cuando te propusieron el proyecto?

—Lorenzo Di Bonaventura, amigo y colega desde hace mucho tiempo, es el productor ejecutivo y alguien en quien tengo mucha fe y en quien confío, fue quien trajo al creador Todd Keesler para hablar del proyecto. Entonces me gustó lo que querían hacer con esta serie. He pasado muchísimo tiempo en Francia y París y trabajado allí muchas veces. Para mí fue un tema muy interesante, porque también trabajé en la moda durante muchos, muchos años. Entonces, para mí fue muy fácil decir que sí porque el tema y la época en la que se desarrolla, me parecieron muy interesantes y llenos de comportamientos muy complejos.

Es muy interesante ver cómo insertan la vida de Lucius en la historia. Entonces, ¿qué es lo que más te impresionó de su vida? ¿Y cómo lo incorporaste a tu interpretación?

—Creo que lo que más me habría impresionado de (Lucius) Lelong fue su capacidad para mantener unidas a personas muy dispares, con un propósito, lo cual es una gran habilidad en sí misma. Él no era realmente un diseñador. Pero era alguien que reconocía el talento y sentía un gran amor por el talento. Y es por eso que Dior, Balmain, Balenciaga, Cardin, Givenchy, tantos diseñadores trabajaron en el estudio de Lucien Lelong. Así, él también fue la persona, quizás el más responsable, se podría decir, pero sin duda, uno de los que de alguna manera retuvieron la industria de la moda francesa en París y no en Berlín, como querían los nazis. Entonces fue un tipo bastante inteligente.

Me parece fascinante que hayas trabajado en el mundo de la moda, pero debe haber algo que aprendiste durante el rodaje de este proyecto sobre este complejo mundo de la moda, entonces, si es así, ¿qué fue?

—Bueno, conocía bastante bien el mundo de la moda porque tengo muchos amigos que son diseñadores y porque yo mismo diseñé 24 colecciones de ropa masculina. Entonces el secreto es que ...requiere mucho trabajo.