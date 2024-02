J.Lo se burla de su pasado romántico en “This is Me... Now: A Love Story”

Jennifer Lopez llega al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

LOS ÁNGELES (AP) — A lo largo de su carrera, Jennifer Lopez ha sido aclamada como una artista épica, prolífica y trabajadora. Sin embargo, un adjetivo que no se asocia a menudo con este ícono pop, actriz y productora de cine el de alguien que se puede reír de sí misma.

Mientras se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en una década, Lopez realiza una especie de mea culpa ficticia sobre sus relaciones románticas pasadas en “This is Me... Now: A Love Story”, que se estrenará en Prime Video el viernes junto con el lanzamiento del álbum. Live Nation también anunció el jueves que López se embarcará en una gira por más de 30 ciudades a partir del 26 de junio en Orlando, Florida.

La película musical de 65 minutos, que ella misma financió, sigue a una romántica empedernida en busca del amor (López) y las innumerables formas en las que lidia con el desamor, incluidas las visitas a su terapeuta (interpretado por Fat Joe) y los sollozos a través de viejas películas románticas. A la distancia, un consejo zodiacal repleto de estrellas, interpretado por Jane Fonda, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara y otros, ofrecen un comentario comprensivo, pero despiadadamente crítico sobre su desesperación por el amor, los matrimonios fallidos (López va en su cuarto) y las relaciones de rebote.

A los 54 años, Lopez dijo que su noveno álbum de estudio y la película que lo acompaña fueron el resultado de un repentino estallido de inspiración, que en gran parte atribuye a su reavivado romance y matrimonio con Ben Affleck.

Sus declaraciones han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Ha pasado una década desde tu último álbum. ¿Hacer música es como andar en bicicleta para ti o tienes que empezar de cero?

LÓPEZ: Sabes, es algo aterrador cada vez que comienzas algo nuevo una vez más. Incluso cuando empiezo una película y no he hecho una película tan sólo en unos meses o un año o lo que sea. Pero esto fue muy diferente, porque no me había inspirado para entrar realmente en el estudio de grabación y escribir un álbum completo durante años. Hice (la canción) “Marry Me” hace unos años para la película, pero no era un álbum de Jennifer Lopez, ni un álbum de J.Lo. Simplemente, no me había inspirado en absoluto.

Entonces, realmente tener inspiración fue una especie de regalo, lo emocionante, y querer entrar allí. Y sí, estaba nerviosa al principio, pero fui allí el primer día y dije: “Esta es la misión”. Hicimos (el álbum) “This is me... Then” hace 20 años, y vamos a hacer “This Is Me... Now”. Este milagro ha ocurrido, una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la forma en la que ese álbum capturó ese momento en el tiempo.

AP: Hablaste de que la gente no entendía la visión de la película inicialmente y que tuviste que mantenerte firme.

LÓPEZ: Nadie quería hacer el proyecto. No parece haber un gran apetito por proyectos musicales de parte de los poderes en estos días, lo cual es triste porque recuerdo haber crecido y me encantaba ver estos proyectos musicales de mis artistas favoritos, pero ellos simplemente no lo ven de esa manera. Sabía que iba a ser un gran riesgo, pero algo me impulsaba a hacerlo de verdad. Sabía que era difícil porque no se había hecho antes, así que era difícil describirlo a la gente. Cuando lo ves, piensas: “Oh, sí, nunca antes había visto algo así”, dije: “Cuando lo vean, lo van a entender”. Y eso fue lo que sucedió, gracias a Dios. Realmente podría haber salido mal. Y por cierto, todos los días así es como sentía, que esto realmente podía salir mal. Pero aún así, mantuve el rumbo como el capitán del barco en medio de la tormenta. Es como: “Realmente podríamos morir en este momento, pero vamos a seguir adelante”.

AP: El consejo del Zodíaco, repleto de estrellas, es muy gracioso. Que observaran tu vida y tuvieran ese tipo de comentarios se sentía muy metafórico de que estuvieras en el ojo público durante tanto tiempo.

LÓPEZ: Sí. Lo has descrito perfectamente. Era un comentario sobre eso. Pero también era como si todo el mundo tuviera eso en su vida, ¿verdad? Entonces, es como el coro griego de tu propia vida. Ya sabes, tienes a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, todos comentando como: “Oh, ella está saliendo con esta persona. ¿Escuchaste que rompió con ese tipo? Siempre están como diciéndote. ”¿Por qué estás con este tipo?” Y te están apoyando, no es que no te apoyen. Y para mí, es como los medios de comunicación y el mundo a veces los que están comentando. Pero creo que fue una forma muy humorística de hacerlo, pero también de poner esas piezas de información allí, ¿sabes?

AP: ¿Sientes que, debido a que tus relaciones han sido tan públicas, has sido más dura contigo misma al respecto?

LÓPEZ: Oh, sí. 100%. Me ha hecho dudar de mí misma y sentirme mal conmigo misma a veces. A veces me hacía sentir como si quisiera abandonarlo todo. Pero al final del día, siento que hacer lo necesario para aprender a navegarlo. Tomas las cosas que podrían ser constructivas al respecto y las usas, y el resto simplemente lo desechas como los odios o, ya sabes, otras cosas así y simplemente dices: “Lo que sea. Sé quién soy, sé lo que quiero hacer”. ¿Sabes? Y poco a poco, ya sabes, a medida que envejeces y te vuelves más maduro y tienes más experiencia, comienzas a darte cuenta más de lo que es real y de lo que son los pensamientos de otras personas, ¿verdad? Y te vuelves más seguro de quién eres, lo cual es bueno.

AP: La película es un viaje de amor propio. Pero compartiste que este álbum se inspiró en gran medida en reavivar tu relación con Ben. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas entre sí?

LÓPEZ: Bueno, creo que lo que la gente asumiría es que esta (película) es una historia sobre eso. Pero la verdad es que la historia no se trata de eso. En realidad, la historia trata sobre tu viaje como persona, se trata del viaje de una persona y lo que se necesita para pasar del desamor al amor. O el viaje de un romántico desesperado en su búsqueda del amor. No me gusta hablar demasiado de: “Esto es lo que significa”. Quiero que todo el mundo obtenga lo que sea. Pero al final del día, lo que espero es que estén entretenidos y que les dé esperanza.

AP: ¿Valió la pena ser tan vulnerable?

LOPEZ: Creo que, como artista, si no puedes ser honesto y vulnerable, entonces realmente no estás haciendo bien tu trabajo. Eso es lo que se requiere. Y no sólo en la música, sino en la actuación y en la expresión. Tienes que desnudar una parte de tu alma. Eso es parte de ello. Y eso no es fácil para la gente. Para nosotros, los humanos, no es fácil. Pero como artista, tienes que superar ese miedo y decir: ”¿Sabes qué? Creo que lo que quiero decir y lo que quiero expresar aquí es algo que vale la pena expresar”.

AP: ¿Por qué sentiste que este era el momento adecuado para ser tan autorreflexiva sobre tu pasado?

LÓPEZ: No se trataba de, “Este es el momento adecuado para hacer esto”. Fue simplemente, así es como sucedió. El instinto y el impulso creativo me golpearon. Me sentí muy inspirada para hacer esto. Y es como, “Bueno, ¿por qué exponerse?” Porque eso es lo que me apetecía hacer. Eso es lo que mi corazón me decía que hiciera. Eso es lo que mi creatividad me decía que hiciera. Y habría sido muy fácil, ya sabes, renunciar a todo y decir: “Está bien, no lo hagamos”, y pensar más tarde: “No hice eso porque tenía miedo”. No sé. No quiero estar ahí. No quiero estar nunca allí.