Jay Wheeler agradece a Puerto Rico

En medio de quejas de usuarios en las redes sociales por problemas y dificultades técnicas para acceder a la transmisión en vivo del concierto “Para siempre”, el cantante del género urbano Jay Wheeler llevó a cabo el espectáculo la noche del miércoles, día de San Valentín, ante un Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot casi lleno.

Al filo de las 9:30 de la noche las luces del recinto se apagaron para dar paso a un vídeo proyectando escenas de películas como “Titanic” (1997) en múltiples pantallas colgadas desde el centro del techo.

“Mi Puerto Rico amado, tengo tantas cosas por agradecerte que una noche no me da. He viajado por el mundo entero buscando una muestra de amor tan pura como la de ustedes… En sus espacios aprendí todo lo que hoy por hoy me hace el artista que los representa en el amor y el desamor. Gracias porque aprendí lo que es un amor real, lo difícil que puede ser una ruptura, pero lo maravilloso que es reconstruirse con alguien más” fue parte de la narración del intérprete de “TRAPPii”, su más reciente producción lanzada a finales del año pasado.

Acto seguido el autodenomidado como “La voz favorita”, subió a tarima ataviado de negro y con micrófono rojo en mano entonó las primeras canciones de la noche: “Me enamoré”, “Amor de febrero”, “No dejo de amarte”, “Te soñé”, “Anda sola”, Cero G”, “Dime que sí”, “Quién carajo”, Sin censura”, “No te enamores”, “Otra noche más”, “Se rebeló” y “Sin ti”. Un total de trece canciones con las que mantuvo coreando a la mayoría de los espectadores muchos de ellos con vestimentas de color rosa, violeta, roja y blanca tal y como solicitó el cantante a su fanaticada por las redes sociales.

Jay Wheeler (Carlos Navarro)

Tras un breve cambio de ropa el intérprete de “La curiosidad” regresó al escenario acompañado por unos 60 drones que sobrevolaron el área de la tarima por espacio de tres minutos y cuarenta segundos según información provista por personal del evento. Cabe señalar que según el Reglamento Número 107 de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), aplicable a Puerto Rico, las aeronaves pequeñas no tripuladas no pueden operar bajo una estructura cubierta (cerrada) entre otras disposiciones. Metro solicitó una reacción al personal del evento pero al cierre de esta publicación no se recibió respuesta.

Dos de los momentos más estridentes de la noche ocurrieron tras la invitación al escenario de la mega estrella puertorriqueña Edita Nazario y Angel López, ex integrante de “Son by Four” quienes interpretaron por separado los éxitos “Más grande que grande” y “A puro dolor”. Otros invitados que conformaron el repertorio romántico de San Valentín de Jay Wheeler para su fanaticada fueron Brytiago (“Desnudarte”), Noreh (“Lugar seguro”) y Conep (“Ese K”).

En armonía con el día de la amistad y del amor y en sintonía con el concepto del espectáculo, el orgullo de Salinas no dejó pasar la oportunidad para presentar en tarima a su esposa, Zhamira Zambrano, cantante venezolana con quien interpretó los temas “Extrañándote”, “Estrellita” y “Dícelo”.

Otras canciones de la noche fueron “Dos tragos”, “No confío”, “Repeat”, “La curiosidad y “Pacto”.

José Ángel López Martínez, nombre real del artista, regresará este jueves al “Choliseo” para una segunda y última función.