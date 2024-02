¿Pedro Capó tiene nuevo amor?

El cantante Pedro Francisco Rodríguez Sosa, mejor conocido como Pedro Capó, se dio una nueva oportunidad en el amor y compartió en el Día de San Valentín una foto de su pareja, Tania Valentina Ibáñez.

El artista confirmó la relación tras compartir en redes sociales una foto junto a Ibáñez. La nueva pareja de Pedro Capó también publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto al cantante.

“El amor llamó y lo seguí. Doy gracias por un nuevo día para amar. You make me feel the luckiest girl in the world.. happy Valentine’s Day my love. Te amo”, escribió Ibáñez.

“Me haces el hombre mas afortunado del mundo Polola! Te amo! Happy Valentina Day!”, respondió el artista.

Por otro lado, Pedro Capó anunció este miércoles una colaboración musical con el artista puertorriqueño Wisin.

Bajo el título “Himalaya”, esta nueva canción fusiona los estilos distintivos de ambos artistas en un reguetón romántico que busca marcar una huella en el corazón de su público.

En “Himalaya”, Wisin y Pedro Capó exploran el tema del amor en sus diversas dimensiones a través de una combinación de ritmos pegajosos y alegres. La canción representa un nuevo capítulo en las carreras de ambos artistas, quienes han demostrado su versatilidad y habilidad para conectar con el público a través de sus creaciones musicales.

Wisin sostuvo en declaraciones escritas que: “Estoy entusiasmado de trabajar junto a Pedro Capó a quien considero un maestro de la música en este proyecto. ‘Himalaya’ es una canción que nos permitió expresar nuestra creatividad y compartir un mensaje de amor con nuestros fans en un día tan bonito como lo es San Valentín”.

Por su parte, Capó dijo que “Trabajar de la mano de colegas que son maestros pero mas importante aún gente buena es un gran privilegio para mí. Agradecido de formar parte de ‘Himalaya’ junto mi maestro hermano Wisin. Un tema especial que llega a mi vida envuelto en magia el día de mi cumpleaños a las 7 y pico de la mañana luego de estar hablando de el en una cena la noche anterior. La energía especial del tema se ha sentido y ha estado presente desde el comienzo. Confío en que será de contribución bonita y que salga el día de los enamorados lo hace aún más especial”.

Además del lanzamiento de la canción, Wisin y Pedro Capó también estrenarán el video musical de “Himalaya”, dirigido por Jessy Terrero.

En este visual, los artistas muestran una faceta más personal al incluir momentos junto a sus familias, agregando un toque de autenticidad a la producción. Con “Himalaya”, Wisin y Pedro Capó invitan al público a celebrar el amor y la conexión a través de la música, consolidando su posición como referentes en la escena musical latina.