APOS presenta a la Orquesta Sinfónica en el concierto Ecos de Mozart

La Asociación Pro Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, (APOS) presenta a la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés, en el concierto Ecos de Mozart, el sábado 17 de febrero a las 7:00 de la noche en la Sala Jesús María Sanromá, Teatro Bertita y Guillermo Figueroa del Conservatorio de Música de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Ponce de León 951, en Miramar.

Este concierto contará con la participación de dos destacados músicos de la Orquesta Sinfónica como solistas: el violinista Fermín Segarra Cordero y el violista Fernando Vela.

El repertorio de la noche incluye la Obertura Don Juan, K.527, la Sinfonía Núm. 39 en mi bemol, K.543 y la Sinfonía Concertante en mi bemol mayor, K.364 de Wolfgang Amadeus Mozart

Fermín Segarra Cordero inicia estudios a los 4 años en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Se ha presentado en países como México, Italia, Canadá; en varias ciudades de Estados Unidos y en escenarios como el Carnegie Hall en Nueva York y la Walt Disney Hall en Los Ángeles. Es miembro de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde el 2014, habiéndose presentado como solista en varias ocasiones. Actualmente funge en las primeras sillas de la Orquesta.

Fernando Vela estudió en la Universidty of Southern en California y en la reconocida The Juilliard School of Music en Nueva York. Se inició como miembro de la sección de viola de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el 2005 y en este momento es el violista principal de la Orquesta.

APOS es una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a ayudar y respaldar la misión cultural y educativa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico a través de los Juntes Sinfónicos Pre Concierto gratuitos que anteceden a cada concierto de abono de la temporada sinfónica, Talleres de Apreciación Musical presentados gratuitamente en las escuelas del país, Minicursos de Apreciación Musical, y las Becas Sanromá que se ofrecen anualmente a los músicos de la Orquesta para su mejoramiento profesional. Su membresía es voluntaria y está abierta al público en general.

Para apoyar la labor que realiza APOS se sugiere un donativo de $ 30.00 por ATH Móvil / pATH: APOSINC. También se puede dar en la entrada, la noche del concierto, en cheque o efectivo. Los espacios son limitados. Se sugiere llegar con anticipación. Para mayor información, llamar al 787-349-7429.

Adicional a este concierto, en coproducción de APOS y la Orquesta Sinfónica se presentará el Concierto No. 8 de la Temporada de la Orquesta Sinfónica, el sábado 24 de febrero en la Sala Sinfónica Pablo Casals, con obras de Leonard Bernstein y Dimitri Shostakovich, bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés y como solista invitado, el pianista Benjamin Pasternack.