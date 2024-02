A horas de dejar La Mega, Molusco insiste que su renuncia no es “montaje”

A solo horas de que concluya el programa “Molusco y los Reyes de la Punta”, el locutor Jorge Pabón “Molusco”, aseguró que la movida no se trata de un “montaje”

“No es un montaje porque cuando yo anuncié que no llegué a un acuerdo con SBS y Ali (Warrington) y Pamela (Noa) anuncian sus renuncias, el departamento de ventas se ve afectado, tú no puedes hacer un relajo como este porque hay una cuestión económica que se ve afectada y no se trata de mi se trata de un departamento que depende 100% de vender, tú no juegas con la inestabilidad de una empresa”, comenzó diciendo el locutor.

Del mismo modo, aseguró que hasta el momento no hay un acuerdo con la empresa SBS de la cual forma parte La Mega 106.9 FM.

“Quedan 24 horas para nosotros despedirnos de este programa, hasta el momento no hay un acuerdo, no es un stunt no se ponen en riesgo las finanzas de una compañía por llamar la atención con una dinámica en el aire”, expresó en el programa del día de ayer.

Tanto Pabón como sus compañeros Ali Warrington y Pamela Noa aseguraron que se sienten tristes con la determinación de sus salidas de La Mega 106.9 FM y que en realidad no querían renunciar, sin embargo, no llegaron a un acuerdo con la empresa.

Las expresiones fueron realizadas en el programa del martes y hasta el momento no se ha anunciado que hayan llegado a un acuerdo, algo que las figuras del programa radial aún no descartan.

Sin embargo, durante la tarde de hoy los integrantes del programa La Garata de La Mega se despidieron del espacio. Estos son parte de la producción de Molusco LLC, por lo que se ven afectados por el tranque entre Pabón y SBS.

Tanto Pamela Noa, Ali Warrington y Jorge Pabón “Molusco” concluyen sus funciones en La Mega hoy miércoles, 14 de febrero.