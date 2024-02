Nicky Jam reacciona a revelación de Aleska Génesis de que pone orina en el café de sus parejas para enamorarlos

Nick Rivera Caminero— mejor conocido por su nombre artístico Nicky Jam— reaccionó a la revelación de su exnovia, la modelo y empresaria Aleska Génesis, que dijo en La Casa de los Famosos que hace “amarres de amor” a sus parejas colocádole gotitas de “orina” en el café o en el agua.

“Haces un amarre, (pones) unas gotitas, solamente unas gotitas de orina y se lo pones en el agua en la mañana. Cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua y lo tienes prendido”, contó la modelo en el reality show mientras disfrutaba de un día de piscina junto a varios de sus compañeros.

Fue el locutor, Enrique Santos, quien le hizo una broma telefónica al boricua para su canal de YouTube. En la misma, el hombre de ascendencia cubana comenzó diciéndole a Nicky Jam que se haga una limpieza por solo tres pagos de $39.99 dólares, ya que era víctima de una brujería. Acto seguido, el exponente urbano le engachó el teléfono. Luego, Santos lo llamó nuevamente en varias ocasiones, entre tanto, el cantante cuestionaba quién estaba detrás del teléfono y le pedía que lo dejara de llamar.

“Cabrón, llámame una vez más, por favor, para que tu veas lo que te va a pasar. Llámame una vez más”, setenció el intérprete de “Travesuras”.

En respuesta a ello, Santos le confensó: “Si en estos momentos, tu pones tu radio y pones Enrique Santos, te vas a escuchar en la radio muy lindo y vas a parar de sufrir, porque eres víctima de la broma telefónica”.

Rivera Caminero comenzó a reírse y se expresó en relación a la brujería diciendo que “a mi no me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mi, que yo no le paro bola a eso. Estoy feliz”.

Sin embargo, eso no quedó ahí. Rivera Caminero fue a una entrevista con Santos junto al rapero puertorriqueño, Producto Sin Corte, para presentar la primera colaboración entre ambos llamada “City”. El locutor aprovechó el momento para preguntarle a Nicky sobre la brujería, a lo que respondió sorprendido que no consume café, lo que, según Santos, podría explicar por qué el hechizo no funcionó y el artista sigue “soltero y feliz”.

Luego, comenzaron a cantar la canción “Dame café” de Jovani Vázquez, y Nick le envío saludos y bendiciones a su expareja.

“Saludos para ella (Aleska). Dios me la bendiga mucho”, agregó el también compositor.