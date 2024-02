Kiko Blade alega que fue amenazado por un vecino estadounidense

El actor y comediante Ramón Núñez, mejor conocido como “Kiko Blade” denunció a través de sus redes sociales una situación que pasó con uno de sus vecinos durante horas de la mañana del martes.

A través de Instagram, el actor compartió un video donde indica que un hombre, alegadamente estadounidense, lo amenazó con hacerle daño a sus perros señalando que lo molestan cuando camina por la acera que ubica frente a la residencia de este.

“Tengo un vecino que me está amenazando, es un gringo que sabe bastante español. Vino a mi casa a amenazarme, vino a las 11:30 de la mañana porque él camina por la acera de mi casa y mis perros le ladran, él tiene un perro que lo pasea y cuando pasa frente a mi casa (dice) que mis perros le ladran y que eso lo vuelve loco y que él ya no puede caminar por esa área porque mis perros le ladran”, comenzó diciendo el actor.

Según indicó el actor quien es parte del elenco de ‘El Remix’ en Wapa TV y Teatro Breve, el hombre le dio dos semanas y lo amenazó con realizarle una demanda ya que contaba con abogados de alto calibre en la isla.

“Me amenazó diciendo que él conoce muchos abogados top y que tiene gente en la policía, que puede venir en cualquier momento con una demanda a mi casa y que también puede hacer muchas cosas pero que él no las hace porque no debería. Eso fue lo que único que me dijo en inglés”, añadió.

Kiko Blade comunicó que siente ansiedad y preocupación por lo que puede pasar tanto con sus mascotas como con su residencia ante la presunta amenaza del individuo.

“Tengo miedo de mis perros, que me los vaya a envenenar que les vaya a hacer algo, esto fue de cero a cien, siempre hemos interactuado. Viene a discutirme, él estaba alterado y yo estaba tranquilo, porque estoy tratando de enfocarme en lo que importa. ¿Cuál es la queja real?”, dijo el actor.

Por último, indicó que no ha radicado querella en la policía, pero que tomará medidas de seguridad en su hogar ante la presunta amenaza del individuo.

Kiko Blade acostumbra compartir a través de sus redes sociales videos de sus mascotas, quienes son tres perros de raza Gran Danés.