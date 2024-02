Disney rinde tributo al coquí puertorriqueño en serie animada de Mickey

El coquí puertorriqueño se apoderó de Disney y no es para menos, al igual que hace con todos los que escuchan su canto, la especie autóctona de Puerto Rico encantó a los personajes principales del mundo mágico.

“Low Key Coquí” es uno de los personajes de la nueva temporada de la serie animada Mickey Mouse Funhouse que estrenó el pasado 31 de enero en Disney Plus. En el episodio Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Donald, Daisy y Pluto están buscando a su amigo el coquí para dejarle saber que están impresionados con su talento.

En la serie se presenta al coquí como un personaje tímido que luego de las palabras de sus amigos se enorgullece y sale a cantar junto a estos. A través del canal de YouTube de Disney Junior se publicó un video musical del tema “Grateful to you” donde aparece “Low Key Coquí” junto a sus amigos de Disney.

Para añadirle al orgullo puertorriquño de esta aparición de nuestro coquí, por supuesto, el personaje animado lleva la voz de Vico Ortiz, boricua, quien se encargó del doblaje de Low Key Coquí. Su padre el actor Gerardo Ortiz fue quien publicó orgulloso la noticia a través de sus redes sociales.

“No recuerdo que Disney en todo su catálogo de animaciones le haya dedicado un episodio a algo tan distintivo de nuestro país como lo es nuestro Coquí. Pues miren lo que es la vida… hace par de semanas estrenó en su serie Mickey Mouse Funhouse Low key - Coquí and Pinky and the Bees. Para aquellos que tengan Disney busquen ese episodio y escuchen a ese adorable coquí hablando y cantando, náh, que esa voz es nada más y nada menos que Vico ❤️Cuando quiera llorar de emoción y orgullo no diré nada … pero habrá señales. Ver junto a Vico ese episodio donde el coquí siente que su peculiar canto no es apreciado es algo que jamaquea el corazón 🥲(las analogías son infinitas con nuestra realidad y no estoy muy seguro si los encargados de la animación estarían conscientes de eso). Imposible no recordar las cientos de veces que nos sentábamos en familia a ver los muñequitos de Mickey, Minnie, Donald, Pluto y Tribilín sin imaginar que un día su voz estaría jangueando con las de sus amigues de infancia y más que eso, representando a uno de los símbolos de nuestra identidad puertorriqueña. Aquí les dejo un pedacito del episodio. Acho, ya me veo con ese coquí en una parada brincando de lao a lao”, escribió el actor.