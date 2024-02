Shalimar Rivera exige disculpa pública de Veronique Abreu por “falta de respeto” a Jenniffer González

La animadora Shalimar Rivera arremetió contra la periodista Veronique Abreu Tañón por una entrevista que realizó a la comisionada residente Jenniffer González donde le hizo preguntas sobre su intimidad.

A través del programa “Mega VIP con Shalimar Rivera” que se transmite los sábados por La Mega 106.9 FM, la animadora exigió a la periodista que se disculpe por las preguntas que realizó en su programa “Intimus” en WKAQ 580.

“A Veronique Abreu de frente, mire Veronique yo le voy a decir una cosa como mujer yo me indigné y aquí hay muchas mujeres que están indignadas por su entrevista eso fue una falta de respeto lo que usted le hizo a la comisionada residente de nuestro país y lo mínimo que usted puede hacer es pedirle disculpas como mujer”, expresó Rivera.

La animadora tenía de invitada a la también aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) quien señaló la “doble vara” que hay con las mujeres en la política a la hora de ser interrogadas en los medios de comunicación.

“A nosotras las mujeres se nos mide con una vara más alta y a mí me exigen cosas que a varones...yo no veo que nadie le pregunte a un varón que esté en política si su esposa está embarazada o no está embarazada, si lleva a los nenes a la escuela o no los lleva, pero sin embargo hay como unas libertades si las candidatas somos mujer de hacer preguntas que van más allá, yo no he visto que a ningún varón le hayan hecho las preguntas que me hicieron a mí en ese programa, a ninguno”, expresó Jenniffer González.

Fue hace unas semanas, cuando Abreu Tañón, tuvo a la comisionada residente en su programa donde le preguntó sobre temas sexuales e íntimos a la comisionada, preguntando por su interés en las películas pornográficas e incluso cuestionó su orientación sexual.

Entre las críticas, la cuenta oficial de la Colectiva Feminista comentó: “Preguntas no solo inapropiadas, sino que también reproducen violencia de género. Ese programa radial no es de contenido sexual, tampoco lo es la emisora. ALGARETE”.