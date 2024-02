Usuarios reportan fallas en sistema de votación de “La Casa de los Famosos 4”

Cientos de usuarios de redes sociales han reportaron fallas en el sistema de votaciones de “La Casa de los Famosos 4”, programa de telerrealidad transmitido por Telemundo.

A través de la plataforma de Facebook, una seguidora del show dijo que ningún integrante de su familia pudo votar por la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera, quien fue nominada el pasado jueves.

“Como es posible que ninguno de mi familia pudo votar por Maripily. Son diferentes casas y diferentes dispositivos electrónicos, incluyendo tablet y computadoras. Eso esta súper raro”, denunció la mujer.

Asimismo, otra fémina afirmó que en ocasiones anteriores no tuvo dificultades para votar por su concursante favorito, a diferencia de la situación actual.

“En la ocasión anterior voté por Gregorio (Pernía) y no tuve ni chispa de problema, el voto salió rapidísimo. Cómo dicen algunos por ahí, me huele a truco y como dice el refrán me huele a peje e’ maruca. Pónganse pa’ su número. Como es posible que para votar por una boricua haya tanto problema”, agregó.

Otros, por su parte, aseguraron que se trata de un “complot” y un “fraude” para eliminar de la competencia a Maripily.

Ante esto, Telemundo Puerto Rico recomendó a los internautas:

Borrar el historial del navegador.

Ir a la configuración del dispositivo, quitar la opción de WiFi y conectar los datos móviles.

Poner el celular en “modo avión” por algunos segundos y luego quitarlo.

Si las opciones anteriores no funciona, intentar emitir el voto en el “modo incógnito”.

Las votaciones abren nuevamente este domingo durante la gala.

Maripily obtuvo 13 puntos en contra en el tercer proceso de nominación, seguida por el mexicano-colombiano Fernando Lozada con 11 puntos y el creador de contenido venezolano Pedro Figueira, conocido como “La Divaza”, con 10 puntos. El entrenador venezolano Carlos Gómez y la actriz mexicana Thalí García quedaron nominados con ocho puntos cada uno.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 21 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada y Leslie Gallardo.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.