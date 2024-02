Rocky The Kid: “La radio le quitaría la magia a Chente”

El locutor y veterano de la radio en Puerto Rico, Roque José Gallart “Rocky The Kid” opinó sobre las expresiones del comediante Vicente “Chente” Ydrach quien alegó que la empresa Spanish Boradcasting System (SBS) le realizó una “oferta millonaria” para ser la figura que sustituya a Jorge Pabón “Molusco”.

A través de su programa radial “El Despelote” de La Nueva 94 FM que pertenece al conglomerado de emisoras de SBS, Rocky The Kid, aseguró que si Chente Ydrach pretende llegar a la radio en Puerto Rico necesitaría la ayuda de otra persona experta en el medio que lo ayude.

“Chente es un caballo en podcasts, es una bestia podcastera y el estilo de entrevistas de él, hace que el entrevistado parezca un pana de él íntimo y él lo logra, pero creo que no todo el que brilla en las redes sociales puede brillar en radio [...] Para radio aquí hay unas estrategias de programación, si tú no eres de radio no lo vas a poder lograr”, comenzó diciendo Rocky The Kid.

Del mismo modo, dijo que si es cierto que el influencer se reunió con algún directivo de la empresa en Puerto Rico, le mintieron, debido a la desproporcionada oferta que asegura le realizaron.

“Mi opinión es que es embuste, Chente lo hizo para llamar la atención porque es un caballo haciendo eso, buscando la manera de irse viral”, opinó Rocky The Kid. “El que reunió a Chente si lo reunieron no sabe de radio, Chente en radio perdería su magia”, añadió.

Las expresiones surgen luego de que Chente Ydrach asegurara en un video que publicó en su plataforma de YouTube que se habría reunido con ejecutivos de la empresa en Puerto Rico y le ofrecieron $1.7 millones para tomar el espacio que dejará Jorge Pabón “Molusco” la próxima semana.

Sin embargo, personas que conocen el funcionamiento de la empresa SBS han asegurado que los directivos que toman decisiones y que podrían hacer una oferta de ese tipo no se encuentran en la isla sino en las oficinas centrales en la ciudad de Miami.

A través del programa Molusco y los Reyes de la Punta, Pabón, desmintió las expresiones y señalando que los directivos de la empresa no se encuentran en Puerto Rico, sino en Miami. Según Chente Ydrach este se reunió con directivos de la empresa en las instalaciones en Puerto Rico.

“Si esto fuera verdad y tú estás diciendo interioridades de una negociación preliminar, eso es mentira porque yo llevo negociando más de un año el contrato actual y nunca había dicho absolutamente nada hasta que no hubo acuerdo entre las dos partes. Yo acabo de salir de una reunión que no es con Raúl Alarcón...¿Con quién se reunió? ¿Con el de seguridad de allá al frente? Los ejecutivos que ofrecen billete no viven en Puerto Rico. Si algún ejecutivo de Puerto Rico te ofrece billete, te está mintiendo”, expresó Molusco.

A partir del 14 de febrero Molusco saldrá de “La Mega” con su programa “Molusco y los Reyes de la Punta” al igual que “La Garata”. Además, Ali Warrington y Pamela Noa también anunciaron que ya no estarán en la emisora radial.