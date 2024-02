Jay Wheeler promete una “experiencia romántica” durante sus concierto en el Choli

Si piensas celebrar el Día de San Valentín en el concierto de Jay Wheeler, tomaste la decisión correcta.

El artista de 29 años reconoció que él es un artista urbano romántico por tal razón es de circulo completo hacer un concierto el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico (Choli).

“Yo me encargué de hacer una experiencia romántica en el Choliseo. Mi intención con hacerla el 14 de febrero, no era solo de que ‘a Jay va a cantar el 14 de febrero porque Jay es el romántico’, no. Mi intención es que también tengas una experiencia”, aseguró en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico.

Jay Wheeler El cantante urbano Jay Wheeler. Hotel Caribe Hilton.San Juan. Metro PR 8 de febrero de 2024

Wheeler adelantó que abrá un ‘phot booth’, flores y “una experiencia romántica” antes de que comienze el concierto.

De igual forma, aseguró que tendrá artistas invitados, aunque no especificó ninguno.

Estas dos funciones marcarían la segunda vez que el cantante se presenta en el Choli; la primera vez fue en el 2022 con su gira “Emociones”.

“Como artista no he cambiado mucho. Siempre trato de hacer lo mejor que yo pueda hacer. Siempre trato de ser genuino, ser yo”, comentó tras regresar al Choli después de casi dos años.

El concierto titulado “Para Siempre” serán una funciones especiales para Puerto Rico porque en otros países Wheeler presentará la gira “Trappi Tour”.

Jay Wheeler abre segunda función para su concierto en el Choliseo

Nuevo sencillo

Por otro lado, hoy, viernes, el artista estrenó sencillo nuevo titulado “Historias” que es un reggeatón.

“Fue un tema de esos orgánicos. A mi me enviaron la canción, la pista, y un cantito de la canción en versión A.I. [Inteligencia Artificial]. Yo no soy de apoyar mucho los AI, pero me gustó mucho a temática del tema. Dije ‘yo lo voy hacer, pero lo voy hacer mejor que el AI’”, relató.

Sobre la Inteligencia Artificial, aclaró que no es que esté completamente en contra, si no que apoya que debe ser regulado.

“Yo apoyo que lo regules. Regules en el sentido que si es con el próposito para la música, claro que sí. Si el AI puede hacerme el trabajo a mi completo yo lo cobro, tranquilo, yo me siento ahí se lo escribo y que cante el AI, y yo no pierdo mi voz”, puntualizó.

Asismimo, bromeó que si pudiera haría cuatro discos con la tecnología. “Mientras tanto creo que hay que regularlo”.